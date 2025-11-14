Ukinut pritvor devetorici koji su prekinuli Dane srpske kulture u Splitu! Imamo obrazloženje

Ukinut je istražni zatvor za devetoricu koji su 3. studenog upali u prostorije splitskog kotara Blatine-Škrape te rastjerali okupljene na Danima srpske kulture, doznaje RTL Danas. Odvjetnica jednog pod pritvorenih Anamarija Ljubičić Kuzmanić potvrdila nam je kako je u posjedu rješenja o puštanju iz istražnog zatvora osumnjičenih uz obrazloženje suda da nisu ispunjeni uvjeti određivanje istražnog zatvora, odnosno nije bilo opasnosti od ponavljanja kaznong djela, kao ni utjecaja na svjedoke.

Podsjetimo, velika skupina muškaraca, neki od pripadnika Torcide, upala je u gradske prostorije i prekinula održavanje manifestacije. Uz sramotne uzvike 'Za dom spremni' i 'Ovo je Hrvatska' tjerali su prestrašene umirovljenike, žene i djecu, među kojima je bila i djevojčica u gipsu.

Splitska policija potvrdila je dan nakon incidenta da su zaprimili dojavu da se članovi KUD-a iz Novog Sada, zbog veće grupe mlađih osoba koja je bila ispred Gradskog kotara Blatine, ne osjećaju sigurno u prostoru Gradskog kotara gdje su trebali nastupiti, te su otišli. "Žurnom intervencijom vozač i članovi KUD-a iz Novog Sada su pronađeni na tri lokacije i pružena im je zaštita", navela je policija.

'Procesuiranje odgovornih'

Policija je za incident na Danima srpske kulture kazneno prijavila ukupno devet osoba, a Županijski sud u Splitu svima im je odredio zadržavanje iza rešetaka u trajanju od mjesec dana. I to zbog mogućnosti ponavljanja nedjela i mogućeg utjecaja na svjedoke. Svi su prijavljeni zbog nasilničkog ponašanja i povrede slobode izražavanja nacionalne pripadnosti.

Sva devetorica su muškarci u dobi od 23 do 59 godina. Policija i dalje traga za ostalima, s obzirom na to da svjedoci navode da je na kulturnu manifestaciju upala skupina od 50 do 100 ljudi koji su zabranili događaj.

Premijer Andrej Plenković osudio je incident u Splitu istaknuvši kako očekuje da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne.

"Najoštrije osuđujemo incident u Splitu tijekom kulturne manifestacije predstavnika srpske nacionalne manjine. Očekujemo da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne", napisao je u objavi na X-u.

