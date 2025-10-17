GAME CHANGER 4.0 /

Zagreb na jedan dan postao središte tech scene i lidera koji donose budućnost

Više od 120 panelista i 1500 sudionika, pet tematskih dvorana, dodjela nagrada i bogata expo zona pretvorili su Z Centar u mjesto gdje se moglo vidjeti i osjetiti kako izgleda budućnost

17.10.2025.
15:53
danas.hr
Dino Ninković
U četvrtak, 16. listopada, Zagreb je nakratko postao epicentar tehnologije i inovacija. U Z Centru je održana Game Changer 4.0 Superkonferencija, koja je i ove godine potvrdila status najvećeg hrvatskog tech inovation događaja. 

Više od 120 panelista i 1500 sudionika, pet tematskih dvorana, dodjela nagrada i bogata expo zona pretvorili su Z Centar u mjesto gdje se moglo vidjeti i osjetiti kako izgleda budućnost.

"Game Changer Zagreb 4.0 posvećen je humanizaciji tehnologije – istraživanju kako inovacije mogu oplemeniti poslovanje i svakodnevni život, a ne samo ih automatizirati. Konferencija pokazuje kako digitalna transformacija može biti usmjerena na ljude, kroz stvarne primjene koje mijenjaju način na koji radimo, učimo i surađujemo. Osim vrhunskog sadržaja, donosi i prepoznatljiv “vajb” zajedništva, kreativnosti i energije koji okuplja lidere i inovatore iz cijele regije", poručio je organizator Matija Vučković.

POGLEDAJTE VIDEO: POGLEDAJTE VIDEO: Spektakl u Zagrebu! Pet dvorana, startupi, globalni lideri: Uskoro stiže Game Changer 4.0

Tijekom dana na pozornicama su se izmijenila istaknuta imena domaće i međunarodne scene, među njima Karlo Ressler (Europski parlament), Nikola Kapraljević (Infinum), Petya Rusinova (Visa), Damir Sabol (Google), Georg Bauser(EX-Airbnb), Davor Bruketa (Bruketa&Žinić&Grey), Leonor Diaz Alcantara (Saviesa), Ekaterina Doubinina (Rathbones)  Matea Rozina Alexander (TikTok live), Teo Širola (Muzej Iluzija) i mnogi drugi.

Humanoidi robot Captcha

Posebnu pozornost privukla je Entertainement zona u kojoj su posjetitelji mogli isprobati hrvatsku nagrađivanu igru SCUM studija Gamepires. 

Jedan od vrhunaca konferencije bio je humanoidni robot Captcha, koji je sudjelovao u predavanju, a nakon toga je s posjetiteljima stupio u interakciju. Družio se s ljudima, odgovarao na pitanja i pokazao da granice između ljudi i strojeva postaju sve zamagljenije.

Foto: Dino Ninković

Expo zona bila je središte interakcije i povezivanja, dok je umjetničku dimenziju događaja donijela digitalna izložba američke umjetnice Gretchen Andrew, čije je radove dovela platforma Shpigl, a koja se može pogledati do 19. listopada u Z Centru. 

Dodijeljene nagrade najinovativnijim projektima i idejama

Tijekom dana sudionici su mogli pratiti natjecanje hrvatskih startupa, u kojemu je prvo mjesto osvojio je Juicefast, drugo Agesync, dok je treće mjesto zauzeo Smart Hospitality. 

Krajem dana dodijeljene su Game Changer nagrade najinovativnijim projektima i idejama. Nagrade su dodijeljene u 15 kategorija, uključujući AI, fintech, održivost i gaming industriju. U posebnoj kategoriji pobjednika Startup dvorane,

Dobitnici nagrada po kategorijama:

Agritech of the year – AGRIVI

Gaming racket of the year – TODAY’S GAME

Streamer of the year – MALAJSKI TAPIR

Ecotech progress of the year – JADRANKO

Linkedin power creator of the year – DRAGAN PETRIĆ

E-commerce transformation award – VOLIM LJUTO

Women's equality award – IVANA GAŽIĆ, ZAGREBAČKA BURZA

Foto: Dino Ninković

Fintech project of the year – OWN SOLUTIONS

Cybersecurity project of the year – DIVERTO

Gaming design and animation of the year – GAMEPIRES

AI & big data integrated project of the year – MEMGRAPH

Blockchain services project of the year – ELECTROCOIN

Medtech project of the year – Dr. DRAGAN PRIMORAC

Travel tech project of the year – RENTLIO

Game changer – baby unicorn award – GIDEON BROTHERS

Kroz Game Changer još je jednom pokazano i dokazano da tehnologija nije samo alat, nego priča o ljudima, suradnji i idejama koje mijenjaju svijet. Za jedan dan, Zagreb je doslovno živio budućnost. Događaj je još jednom potvrdio status Zagreba kao rastućeg središta regionalne tech inovation scene i mjesta na kojem se rađaju ideje koje oblikuju budućnost.

Više informacija možete pronaći na službenoj stranici Game Changer platforme.

Game Changer
