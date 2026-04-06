Njega je ubio top, bio je zaljubljenik u oldtimere: 'U zadnjem razgovoru rekao si mi...'

Mještani Desinića u šoku su nakon velike tragedije u kojoj je u ponedjeljak u poslijepodnevnim satima poginuo muškarac kada je kraj dvorca Veliki Tabor nenadano opalio top.

Policija je samo potvrdila događaj, da se dogodio oko 15.15 sati, i navela da je muškarac stradao tijekom pucanja iz topa.

U RTL-u Danas razgovarali smo s Ivicom Pilkom, predsjednikom Kuburaškog društva Gromovnik iz Svete Nedjelje, koji je bio na mjestu tragedije. Prepričao je da su trebala biti dva kruga pucanja, da se odradio prvi krug pucanja i da je išao drugi krug punjenja. Rekao je da je on bio kraj dvorca kad se začulo vrištanje ljudi koji su vidjeli što se dogodilo.

"Ja sam tada digao pogled i vidio da nešto leti po zraku. Nisam bio svjestan što je to dok nisu ljudi koji su bili bliže i koji su dolazili rekli da je stradao čovjek. Drugo će sve odrediti policija, naći će što je uzrok svemu", rekao je.

Na Facebook stranici nekoliko sati nakon tragedije objavili su sliku preminulog muškarca, opraštajući se od njega, svog sumještanina, i napisali:

"Volio si oldtimere, traktore, volio si i svoj top, kuburaško društvo, volio si ljude, ali i oni tebe... bio si velika dobričina, čovjek velikoga srca... Nažalost, dragi Srećko, u zadnjem našem razgovoru rekao si mi: život je nepredvidiv, danas jesi, sutra te više nema... Nažalost, od danas tebe više nema... prijatelju dragi, neka te čuvaju anđeli, počivaj u miru i laka ti ova zagorska gruda."

POGLEDAJTE VIDEO Svjedok mučne tragedije u Velikom Taboru: 'Podigao sam pogled i vidio da nešto leti'