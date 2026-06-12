Sekunde do nesreće! Pogledajte ovu snimku: Automobil umalo završio pod tramvajem

Kada tramvaj prilazi kružnom toku, prometna signalizacija za ostale sudionike prometa uključuje crveno svjetlo kako bi mu omogućila siguran i nesmetan prolazak. Unatoč tome, dio vozača često procjenjuje da ima dovoljno vremena proći prije ili odmah nakon prolaska tramvaja pa ignorira zabranu.

Takvu situaciju zabilježio je i čitatelj SiB-a koji je jučer u Osijeku snimio događaj na kružnom toku kod spoja Trpimirove, Divaltove i Gacke ulice. Na snimci se vidi više automobila koji prolaze dok je na semaforu crveno, a u jednom trenutku zamalo dolazi i do sudara s tramvajem.

Slična praksa, prema iskustvima građana, nije rijetkost ni na manjem kružnom toku u Divaltovoj ulici. Ondje vozači često koriste trenutak dok tramvaj stoji na stanici te prolaze kroz crveno svjetlo, iako prometna pravila to ne dopuštaju.

Što kažu u policiji?

Iz policije naglašavaju da se prolazak kroz crveno tretira jednako bez obzira na to radi li se o klasičnom raskrižju ili semaforu koji regulira prolazak tramvaja. Takvo ponašanje predstavlja prometni prekršaj.

Za osnovni oblik prekršaja predviđena je novčana kazna od 390 do 920 eura. Ako je riječ o težem obliku – primjerice prolasku bez usporavanja ili ugrožavanju drugih sudionika prometa – kazne se kreću od 1.320 do 2.650 eura, a moguće je i izricanje zatvorske kazne do 60 dana.

Osim novčanih sankcija, vozači mogu dobiti negativne prekršajne bodove i zabranu upravljanja vozilom, osobito ako se prekršaji ponavljaju ili su posebno opasni.

Prema podacima policije, tijekom posljednje dvije godine zbog prolaska kroz crveno na kružnom toku Huttlerova – Martina Divalta sankcionirano je osam vozača, dok je na kružnom toku Divaltova – Trpimirova evidentirano 28 takvih prekršaja, piše SiB.