Sekunde do nesreće! Pogledajte ovu snimku: Automobil umalo završio pod tramvajem
Vozači često koriste trenutak dok tramvaj stoji na stanici te prolaze kroz crveno svjetlo, iako prometna pravila to ne dopuštaju
Kada tramvaj prilazi kružnom toku, prometna signalizacija za ostale sudionike prometa uključuje crveno svjetlo kako bi mu omogućila siguran i nesmetan prolazak. Unatoč tome, dio vozača često procjenjuje da ima dovoljno vremena proći prije ili odmah nakon prolaska tramvaja pa ignorira zabranu.
Takvu situaciju zabilježio je i čitatelj SiB-a koji je jučer u Osijeku snimio događaj na kružnom toku kod spoja Trpimirove, Divaltove i Gacke ulice. Na snimci se vidi više automobila koji prolaze dok je na semaforu crveno, a u jednom trenutku zamalo dolazi i do sudara s tramvajem.
Slična praksa, prema iskustvima građana, nije rijetkost ni na manjem kružnom toku u Divaltovoj ulici. Ondje vozači često koriste trenutak dok tramvaj stoji na stanici te prolaze kroz crveno svjetlo, iako prometna pravila to ne dopuštaju.
Što kažu u policiji?
Iz policije naglašavaju da se prolazak kroz crveno tretira jednako bez obzira na to radi li se o klasičnom raskrižju ili semaforu koji regulira prolazak tramvaja. Takvo ponašanje predstavlja prometni prekršaj.
Za osnovni oblik prekršaja predviđena je novčana kazna od 390 do 920 eura. Ako je riječ o težem obliku – primjerice prolasku bez usporavanja ili ugrožavanju drugih sudionika prometa – kazne se kreću od 1.320 do 2.650 eura, a moguće je i izricanje zatvorske kazne do 60 dana.
Osim novčanih sankcija, vozači mogu dobiti negativne prekršajne bodove i zabranu upravljanja vozilom, osobito ako se prekršaji ponavljaju ili su posebno opasni.
Prema podacima policije, tijekom posljednje dvije godine zbog prolaska kroz crveno na kružnom toku Huttlerova – Martina Divalta sankcionirano je osam vozača, dok je na kružnom toku Divaltova – Trpimirova evidentirano 28 takvih prekršaja, piše SiB.