SUV koji mijenja sve što znate o autima stiže na svjetlo dana: Ima čuda, ali nema kvake?!

Švedski proizvođač automobila Volvo sprema se za jedno od najvažnijih predstavljanja u svojoj povijesti.

Za 21. siječnja najavljena je svjetska premijera modela EX60, potpuno električnog SUV-a srednje veličine koji ima zadatak ne samo naslijediti iznimno popularni XC60, već i redefinirati očekivanja kupaca u premium segmentu.

S obećanim dosegom koji dokida tjeskobu, brzinom punjenja koja konkurira zaustavljanju na benzinskoj postaji i umjetnom inteligencijom duboko integriranom u iskustvo vožnje, EX60 nije samo novi automobil, već Volvova vizija budućnosti mobilnosti.

Foto: Volvo.com

Kraj tjeskobe zvane domet

Glavna prepreka za mnoge vozače pri prelasku na električna vozila oduvijek je bio domet. Volvo s modelom EX60 na to pitanje nudi odlučan odgovor. Tvrtka je objavila preliminarne podatke koji navode doseg do čak 810 kilometara s jednim punjenjem prema WLTP standardu, i to za verziju s pogonom na sve kotače koja je u pravilu manje učinkovita od one sa samo stražnjim pogonom.

Time EX60 ne samo da nadmašuje sve trenutne Volvo modele, već se pozicionira kao lider u klasi, ostavljajući iza sebe konkurente poput Teslinog Modela Y i BMW-a iX3.

Tajna ovakvog iskoraka leži u potpuno novoj SPA3 (Scalable Platform Architecture), najnaprednijoj električnoj platformi koju je Volvo dosad razvio. Ona koristi 800-voltnu arhitekturu koja omogućuje iznimno brzo punjenje. Na 400 kW punjaču, EX60 može dodati do 340 kilometara dosega za samo deset minuta, što vrijeme provedeno na punionici svodi na pauzu za kavu. Učinkovitosti pridonose i inovativna konstrukcijska rješenja. Tehnologija "cell-to-body" integrira baterijske ćelije izravno u strukturu poda vozila, čime se smanjuje masa i povećava krutost.

Usto, EX60 je prvi Volvo koji koristi metodu "mega lijevanja", gdje se stotine manjih dijelova stražnjeg dijela podvozja zamjenjuju jednim velikim i preciznim aluminijskim odljevkom. Manje dijelova znači manju masu, a to izravno znači veći domet. Da bi zaokružio priču o bezbrižnosti, Volvo će svim kupcima nuditi i desetogodišnje jamstvo na bateriju.

Foto: Volvo.com

Mozak operacije: HuginCore i Gemini AI

Volvo EX60 nije samo snažan i učinkovit, već je i iznimno pametan. U srcu automobila kuca novi centralni računalni sustav nazvan HuginCore, koji objedinjuje hardver i softver u jedinstvenu cjelinu. Nazvan po jednom od dva gavrana boga Odina iz nordijske mitologije, HuginCore je zadužen za razmišljanje, obradu podataka i upravljanje svim funkcijama vozila.

Za impresivnu procesorsku snagu zaduženi su tehnološki divovi. Platforma NVIDIA DRIVE, sa sustavom na čipu (SoC) Orin, sposobna je izvesti preko 250 bilijuna operacija u sekundi.

Foto: Volvo.com

Ta snaga omogućuje naprednim sustavima za pomoć vozaču da u stvarnom vremenu analiziraju okolinu putem brojnih senzora, predviđaju opasnosti i čine svako putovanje sigurnijim. Sustav ujedno uči sa svakim prijeđenim kilometrom, koristeći podatke iz globalne flote Volvo vozila kako bi se s vremenom poboljšavao. Za besprijekoran rad infotainment sustava, brz odziv ekrana i trenutačno učitavanje karata zadužena je najnovija generacija platforme Snapdragon Cockpit tvrtke Qualcomm.

Ipak, najveća novost za korisničko iskustvo bit će integracija Googleove umjetne inteligencije Gemini. EX60 bit će prvi automobil na svijetu s ugrađenim Geminijem, što će omogućiti znatno prirodniju i intuitivniju komunikaciju s vozilom. Umjesto pamćenja specifičnih naredbi, vozači će moći voditi razgovor. Moći će, primjerice, zamoliti automobil da pronađe adresu rezervacije hotela u pristigloj e-pošti, provjeri stane li novokupljeni predmet u prtljažnik ili predloži ideje za nadolazeće putovanje. Time se smanjuje potreba za interakcijom s centralnim zaslonom, omogućujući vozaču da ostane fokusiran na cestu.

Foto: Volvo.com

Dizajn za novu eru

Iako službene fotografije još nisu objavljene, one koje su procurile u javnost sugeriraju da će EX60 slijediti minimalistički i pročišćeni dizajnerski jezik viđen na većem modelu EX90. Prednjim dijelom dominirat će moderna interpretacija prepoznatljivih LED svjetala 'Torov čekić', dok će klasična maska hladnjaka biti zamijenjena gotovo potpuno zatvorenom površinom, što pridonosi boljoj aerodinamici.

Uz to, prema posljednjoj neslužbeno/službenoj fotografiji koja se pojavila na Redditu, umjesto pravih ili izvlačnih kvaka, kao na mnogim drugim novijim automobilima, čini se da Volvo dobiva male gumbe koji se nalaze u obrubu vrata.

Foto: Reddit.com

Silueta će zadržati proporcije SUV-a, ali s čišćim linijama koje spajaju eleganciju i funkcionalnost. Unutrašnjost će nastaviti s minimalističkim pristupom, s naglaskom na održivim materijalima i pametnoj, gotovo nevidljivoj tehnologiji. Očekuje se napredni head-up zaslon s proširenom stvarnošću (AR) koji ključne informacije projicira izravno na vjetrobransko staklo, čime se dodatno smanjuje ometanje vozača.

S modelom EX60, Volvo ne predstavlja samo još jedan električni automobil. Predstavlja tehnološki paket koji rješava ključne probleme električne mobilnosti i postavlja nove standarde u pogledu dosega, brzine punjenja i pametnih funkcija. Ako se najave ostvare, EX60 ima potencijal postati novi predvodnik u najkonkurentnijem segmentu tržišta i ubrzati tranziciju prema potpuno električnoj budućnosti.

