Plenković okupio ministre: Na dnevnom redu Vlade važna odluka o prodaji alkohola

Vlada danas u 10 satu odražava redovnu sjednicu, a u saborsku proceduru uputit će nekoliko zakonskih prijedloga.

Novi Zakon o potrošačkim kreditima, koji se usklađuje s EU tzv. CCD 2 direktivom, donosi značajne koristi za potrošače, osobito u pogledu veće zaštite, transparentnosti i financijske sigurnosti.

Među ključnim novinama su da se dobivanje kredita neće više moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku, kao i stroži zahtjevi za procjenu kreditne sposobnosti s ciljem izbjegavanja situacija odobravanja kredita nekome tko ga nije u stanju otplaćivati.

Vlada će predložiti i izmjene Zakona o trgovini kako bi se omogućilo da lokalne jedinice mogu trgovinama propisati ograničenje prodaje alkoholnih pića u vremenu između 21 sat navečer i 6 sati ujutro ako je to u interesu zaštite javnog zdravlja, zaštite reda i mira, kulturne baštine ili okoliša.

Na dnevnom redu i izvješće o radu policije

Radi usklađivanja s EU zakonodavstvom, ali i nedavno izmijenjenim Zakonom o tržištu kapitala, Vlada mijenja i Zakon o računovodstvu, a na donošenje u Sabor upućuju se i izmjene Zakona o odvjetništvu usmjerene na usklađivanje s pravnom stečevinom EU i liberalizaciju tržišta odvjetničkih usluga.

Mijenja se i Zakon o obrtu s ciljem jačanja obrtništva, rasterećenja obrtnika te očuvanja obiteljske tradicije, uz istodobnu modernizaciju sustava strukovnog obrazovanja i osiguravanje kontinuiteta poslovanja, a u drugo saborsko čitanje uputit će se i konačni prijedlog Zakona o zaštiti potrošača.

Vlada će donijeti i odluku o utvrđivanju prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa RH u Jadranskom moru, strateški dokument koji prvi put cjelovito definira prostorno planiranje morskog područja te Uredbu o tarifi sudskih pristojbi.

Na dnevnom redu su i izvješća o radu policije za 2025., kao i o prošlogodišnjoj protupožarnoj sezoni.

Premijer Andrej Plenković uvodno je podsjetio da je počeo drugi krug vojne obuke te kako su rezultati prvog kruga jako pozitivni.

"Čak 260 od 800 ročnika iskazalo interes da ostane u hrvatskoj vojsci. To je bio jedan od ciljeva, senzibiliziranje mladih generacija za hrvatsku vojsku, vojni poziv. Ovo je iznad očekivanja.

U našoj politici vraćanja hrvatske vojske u pojedine krajeve, što smo činili u proteklim razdobljima, u Ploče, Sinj, Pulu, Varaždin, Vukovar, sada će se hrvatska vojska vratiti u Branju, u Beli Manastir, gdje se završava projektna dokumentacija za uređenje vojarne", rekao je Plenković.

Plenković je podsjetio i na jučerašnje potpisivanje izgradnje treće trake zagrebačke obilaznice. "Treća traka treba rasteretiti taj promet, omogućiti veću protočnost prometa, pogotovo nakon što se početkom proljeća uvede novi sustav naplate cestarine, koji podrazumijeva micanje kućica koje su na Lučkom. Tada bi cijeli promet prema Rijeci i Dalmacija, kao i prema Slavoniji znatno olakšan".

Plenković je otkrio da će i paralelno krenuti radovi na rekonstrukciji dionice Bregane do čvora Zagreb. "Time će ulaz iz smjera Ljubljane prema Zagrebu omogućiti kvalitetniji promet na tom dijelu hrvatskih autocesta", dodao je.

Plenković je prokomentirao i prijedlog ministra Glavine da se osigura transparentnost poslovanja u sportu. "Želimo da sredstva koja smo izdvojili za sport budu dobro iskorištena", rekao je.

