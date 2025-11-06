Vili Beroš ponovno u operacijskoj sali: Ali, ne operira, ima jednu novu ulogu

Bivši ministar zdravstva Vili Beroš, kojeg se u optužnici tereti za primanje mita u aferi Mikroskop, ovog je tjedna nakon sedam godina prvi put ušao u operacijsku salu kao neurokirurg, ali samo u ulozi asistenta, doznaju 24sata.

Iz više izvora u Vinogradskoj potvrđeno je da mu je trenutačno zabranjeno samostalno operirati, već samo pomaže drugim neurokirurzima. Prošlo je više od sedam godina otkako je posljednji put operirao, i to također u Vinogradskoj, gdje je započeo karijeru.

Nakon što je završio Medicinski fakultet u Zagrebu, Beroš je u Vinogradskoj odradio pripravnički staž, a potom radio kao znanstveni pripravnik do 1992. kada je upisao specijalizaciju iz neurokirurgije. Specijalistički ispit položio je 1998. godine.

Godine 2010. imenovan je pročelnikom Kliničke jedinice Operacijski blok, a 2011. pročelnikom Zavoda za endokranijalnu kirurgiju i kirurgiju dječje dobi. Te je godine stekao i naziv primarijus.

U Ministarstvo zdravstva Beroš je došao 2018. kao pomoćnik ministra, a 2020. zamijenio Milana Kujundžića na čelu resora. Tijekom pandemije postao je jedno od najprepoznatljivijih lica Vlade i najpopularniji ministar, no četiri godine kasnije uhićen je u korupcijskoj aferi i proveo deset dana u pritvoru.

Početkom listopada potvrđeno je da je Beroš dobio posao neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice.

Hoće li Beroš odmah i operirati s obzirom da sedam godina nije bio u operacijskoj sali kao neurokirurg?

"Odabrani kandidat u natječajnom postupku za radno mjesto neurokirurga, prema potpisanom Ugovoru o radu započinje s radom 3. studenog 2025. na Zavodu za spinalnu kirurgiju, na poziciji liječnika specijalista" odgovorili su za 24 sata iz Uprave KBC-a Sestre milosrdnice.

