Došao je i taj dan, Beroš se pojavio na poslu u Vinogradskoj: Evo za što će biti zadužen

Bivši ministar zdravstva Vili Beroš počeo je u ponedjeljak raditi u KBC-u Sestre milosrdnice, doznaje se u bolnici, gdje će kao neurokirurg ponovno biti zadužen za spinalnu kirurgiju, odnosno liječenje i operacije bolesti kralježnice.

"Odabrani kandidat u natječajnom postupku za radno mjesto neurokirurga, prema potpisanom Ugovoru o radu započinje s radom 3. studenog 2025. na Zavodu za spinalnu kirurgiju, na poziciji liječnika specijalista", potvrdili su Hini u bolnici.

Beroš se tako, nakon sedam godina provedenih u Ministarstvu zdravstva, vratio na Kliniku za neurokirurgiju u Vinogradskoj, gdje je radio prije nego što je 2020. imenovan ministrom. Na posao je došao u ponedjeljak ujutro i, kako se doznaje, uključio se u redovni rad odjela te obavio prvu vizitu.

Beroš se na natječaj prijavio nakon odlaska iz Vlade dok je koristio dužnosničku povlasticu “6+6”, kojom je šest mjeseci primao punu, a potom šest mjeseci imao pravo na polovicu ministarske plaće. Iako se u javnosti nagađalo da mu ugovor u bolnici nikada nije bio raskinut, Ministarstvo pravosuđa i uprave naknadno je potvrdilo da mu je radni odnos prestao po sili zakona te da se na natječaj mogao prijaviti pod jednakim uvjetima kao i ostali kandidati.

Afera 'Mikroskop'

Cijeli postupak odvijao se u sjeni kaznenog procesa u kojem je Beroš optužen za primanje 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun, prema tvrdnjama USKOK-a, oštećen za oko 740.000 eura.

U aferi “Mikroskop” dio optuženih – poduzetnik Hrvoje Petrač, njegovi sinovi Novica i Nikola te srbijanski poslovni čovjek Saša Pozder – priznali su krivnju i nagodili se s tužiteljstvom, dok se o osnovanosti optužnice protiv Beroša i suoptuženih Gorana Roića, Krešimira Rotima i Tome Pavića treba odlučivati pred zagrebačkim Županijskim sudom.

Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić početkom listopada komentirao je povratak Beroša na posao u bolnici da smatra vrhunskim neurokirurgom te podsjetio na načelo presumpcije nevinosti, koje vrijedi do pravomoćne presude.

Prema informacijama iz bolnice, Beroš je raspoređen na Zavod za spinalnu kirurgiju u punom radnom vremenu i počeo je preuzimati svoje kliničke obveze.

U KBC-u Sestre milosrdnice u listopadu su naveli da je Beroš izabran na javnom natječaju na kojem su sudjelovala još dvojica kandidata te da je Povjerenstvo jednoglasno ocijenilo da ispunjava sve uvjete za radno mjesto liječnika specijalista neurokirurgije.

Dio javnosti propitivao je odluku bolničkog povjerenstva koje je na natječaju na radno mjesto neurokirurga izabralo Beroša budući da bivši ministar nije operirao više od sedam godina, koliko se bavio politikom.

