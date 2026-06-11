Vatrogasci krenuli spašavati kravu, ona ih pretekla! Ostao im 'samo' mulj

Pune ruke posla imali su vatrogasci iz Bizovca u srijedu, 10. lipnja, jer su u svega nekoliko minuta zaprimili poziv za dvije intervencije.

Foto: DVD Bizovac

Prvi poziv odnosio se na ispiranje državne ceste u Bizovcu. I dok su se vatrogasci okupljali u spremištu stigla je i druga dojava – krava je upala u kanal u Brođancima.

Foto: DVD Bizovac

Odmah su podijelili snage, jedna ekipa krenula je prema Brođancima u potragu za životinjom.

Nasreću, njihova intervencija ondje nije bila potrebna jer je krava sama uspjela izaći iz kanala i doći na sigurno.

Foto: DVD Bizovac

Foto: DVD Bizovac

Glavni posao čekao je vatrogasce u samom centru Bizovca, na križanju državne i županijske ceste, gdje je iz kamiona iscurio otpadni mulj.

Foto: DVD Bizovac

Foto: DVD Bizovac

Na teren je izašlo 16 vatrogasaca koji su se suočili sa zahtjevnom akcijom čišćenja i ispiranja prometnice.

Foto: DVD Bizovac

Foto: DVD Bizovac

Iako je na prvi pogled izgledalo da će posao biti brzo obavljen, sanacija je potrajala gotovo četiri sata.

Foto: DVD Bizovac

Foto: DVD Bizovac

Nakon završetka intervencije cesta je u potpunosti očišćena i ponovno sigurna za promet.

Foto: DVD Bizovac

Foto: DVD Bizovac

Foto: DVD Bizovac

Foto: DVD Bizovac

Foto: DVD Bizovac

Foto: DVD Bizovac

Foto: DVD Bizovac