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Vatrogasci krenuli spašavati kravu, ona ih pretekla! Ostao im 'samo' mulj

Vatrogasci krenuli spašavati kravu, ona ih pretekla! Ostao im 'samo' mulj
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Foto: DVD Bizovac

Dva poziva stigla su u samo nekoliko minuta, odmah su se preraspodijelili

11.6.2026.
13:44
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
DVD Bizovac
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Pune ruke posla imali su vatrogasci iz Bizovca u srijedu, 10. lipnja, jer su u svega nekoliko minuta zaprimili poziv za dvije intervencije.

Vatrogasci krenuli spašavati kravu, ona ih pretekla! Ostao im 'samo' mulj
Foto: DVD Bizovac

Prvi poziv odnosio se na ispiranje državne ceste u Bizovcu. I dok su se vatrogasci okupljali u spremištu stigla je i druga dojava – krava je upala u kanal u Brođancima.

Vatrogasci krenuli spašavati kravu, ona ih pretekla! Ostao im 'samo' mulj
Foto: DVD Bizovac

Odmah su podijelili snage, jedna ekipa krenula je prema Brođancima u potragu za životinjom.

Nasreću, njihova intervencija ondje nije bila potrebna jer je krava sama uspjela izaći iz kanala i doći na sigurno.

Vatrogasci krenuli spašavati kravu, ona ih pretekla! Ostao im 'samo' mulj
Foto: DVD Bizovac
Vatrogasci krenuli spašavati kravu, ona ih pretekla! Ostao im 'samo' mulj
Foto: DVD Bizovac

Glavni posao čekao je vatrogasce u samom centru Bizovca, na križanju državne i županijske ceste, gdje je iz kamiona iscurio otpadni mulj.

Vatrogasci krenuli spašavati kravu, ona ih pretekla! Ostao im 'samo' mulj
Foto: DVD Bizovac
Vatrogasci krenuli spašavati kravu, ona ih pretekla! Ostao im 'samo' mulj
Foto: DVD Bizovac

Na teren je izašlo 16 vatrogasaca koji su se suočili sa zahtjevnom akcijom čišćenja i ispiranja prometnice.

Vatrogasci krenuli spašavati kravu, ona ih pretekla! Ostao im 'samo' mulj
Foto: DVD Bizovac
Vatrogasci krenuli spašavati kravu, ona ih pretekla! Ostao im 'samo' mulj
Foto: DVD Bizovac

Iako je na prvi pogled izgledalo da će posao biti brzo obavljen, sanacija je potrajala gotovo četiri sata.

Vatrogasci krenuli spašavati kravu, ona ih pretekla! Ostao im 'samo' mulj
Foto: DVD Bizovac
Vatrogasci krenuli spašavati kravu, ona ih pretekla! Ostao im 'samo' mulj
Foto: DVD Bizovac

Nakon završetka intervencije cesta je u potpunosti očišćena i ponovno sigurna za promet.

Vatrogasci krenuli spašavati kravu, ona ih pretekla! Ostao im 'samo' mulj
Foto: DVD Bizovac
Vatrogasci krenuli spašavati kravu, ona ih pretekla! Ostao im 'samo' mulj
Foto: DVD Bizovac
Vatrogasci krenuli spašavati kravu, ona ih pretekla! Ostao im 'samo' mulj
Foto: DVD Bizovac
Vatrogasci krenuli spašavati kravu, ona ih pretekla! Ostao im 'samo' mulj
Foto: DVD Bizovac

Vatrogasci krenuli spašavati kravu, ona ih pretekla! Ostao im 'samo' mulj
Foto: DVD Bizovac
Vatrogasci krenuli spašavati kravu, ona ih pretekla! Ostao im 'samo' mulj
Foto: DVD Bizovac
Vatrogasci krenuli spašavati kravu, ona ih pretekla! Ostao im 'samo' mulj
Foto: DVD Bizovac

VatrogasciIntervencijaKrava
komentara
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