Vatrogasci krenuli spašavati kravu, ona ih pretekla! Ostao im 'samo' mulj
Dva poziva stigla su u samo nekoliko minuta, odmah su se preraspodijelili
Pune ruke posla imali su vatrogasci iz Bizovca u srijedu, 10. lipnja, jer su u svega nekoliko minuta zaprimili poziv za dvije intervencije.
Prvi poziv odnosio se na ispiranje državne ceste u Bizovcu. I dok su se vatrogasci okupljali u spremištu stigla je i druga dojava – krava je upala u kanal u Brođancima.
Odmah su podijelili snage, jedna ekipa krenula je prema Brođancima u potragu za životinjom.
Nasreću, njihova intervencija ondje nije bila potrebna jer je krava sama uspjela izaći iz kanala i doći na sigurno.
Glavni posao čekao je vatrogasce u samom centru Bizovca, na križanju državne i županijske ceste, gdje je iz kamiona iscurio otpadni mulj.
Na teren je izašlo 16 vatrogasaca koji su se suočili sa zahtjevnom akcijom čišćenja i ispiranja prometnice.
Iako je na prvi pogled izgledalo da će posao biti brzo obavljen, sanacija je potrajala gotovo četiri sata.
Nakon završetka intervencije cesta je u potpunosti očišćena i ponovno sigurna za promet.