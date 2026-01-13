FREEMAIL
Tomašević otkrio planove za 2026. godinu: 'Imamo pet ključnih projekata'

Foto: Robert Anic/pixsell

Izjave pratite na portalu Net.hr

13.1.2026.
10:51
Erik Sečić
Robert Anic/pixsell
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić u utorak u 11.00 sati održavaju konferenciju za medije.

Osvrnuo se na 2025. godinu. "Iskoristio bih priliku da vam zaželim puno sreće u novoj godini", započeo je Tomašević. "Na prvoj konferenciji uglavnom se osvrćemo na prošlu godinu pa ću to napraviti i ja. Prije svega, rekao bih da smo ja i moj zamjenik medijima smo bili dostupni 210 puta u prošloj godini, u prosjeku četiri puta tjedno. To je bez presedana i govori o velikoj dostupnosti", nastavio je gradonačelnik. 

"Što se tiče 2025. godine, najbitnija odluka koju je donio Zagreb, bio je GUP, odnosno njegove izmjene. Takva odluka ne donosi se u jednom, nego u više mandata i smatram da je to bila najteža i najdalekosežnija koju smo donijeli u četiri i pol godine. Vidjeli smo različite pritiske, odugovlačenja, ali kao što smo obećali građanima, izgurali smo izmjene do kraja", naveo je Tomašević. 

"Ponosan sam da smo završili godinu s, prema podacima Eurostata, da je zagrebačka regija na visokom 15. mjestu među svim europskim regijama što se tiče najniže stope rizika od siromaštva. Bila je 13,3 posto kad smo preuzeli upravljanje gradom, sada smo je smanjili na 11,1", istaknuo je gradonačelnik. 

"Završilo smo 22 projekta osnovnih i srednjih škola", rekao je Tomašević i istaknuo da je između ostalog ishođena građevinska dozvola za školu u Donjem Dragonošcu. "Znate da je bitna i da je trajalo neko vrijeme", dodao je Tomislav Tomašević. 

Zatim je krenuo na planove za 2026. godinu: "Otvaramo Špansko, Kranjčevićevu, Sarajevsku, počinjemo radove na Branimirovoj, na obnovi Kino Europa i vjerujem na drugoj tramvajskoj pruzi u Heinzelovoj. Radimo na pet ključnih projekta - Centar za gospodarenje otpadom, Maksimir, Kongres centar, Projekt Zagreb i Jarunski most". 

Uskoro više... 

ZagrebTomislav Tomašević
