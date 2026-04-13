Srđan Mlađan ponovno na sudu: Višestruki ubojica stigao u pratnji specijalaca

Suđenje osuđenom višestrukom ubojici Srđanu Mlađanu nastavlja se u ponedjeljak u 9.00 sati na Županijskom sudu u Varaždinu.

Optužnica protiv Mlađana potvrđena je početkom prosinca prošle godina, a obuhvaća više kaznenih djela poticanja na teško ubojstvo, protupravno oduzimanje slobodne i neovlašteni pristup računalnim sustavima

Podignuta je nakon što je njegov kum Željko Bijelić u RTL-ovoj emisiji "Dosje Jarak" dao opsežni intervju i potvrdio kako je Mlađan od njega tražio da pronađe ljude koji su protiv njega svjedočili i usmrti ih. Osim toga, tražio je od zatvorenika da jednoj osobi u računalo presnimi zloćudni program s nezakonitim sadržajem.

Stigao na sud

8.55 - Mlađan je nešto prije 9 sati u pratnji naoružanih specijalaca u punoj opremi stigao na Sud.

Što se događalo na prošlim ročištima?

8.39 - Podsjetimo, postupak protiv Mlađana započeo je 4. ožujka, a on je na početku rasprave istaknuo da ne razumije optužnicu i da u njoj nedostaje "očitovanje namjere kroz bilo kakve, čak i krajnje ekstenzivne radnje, koje bi se kumulativno mogle nazvati pokušajem bilo kojeg kaznenog djela".

"S gnušanjem rezolutno odbacujem sve ono što mi se stavlja na teret. Samo mogu biti kriv da sam kriminalno loš pisac, ali koliko mi je poznato, to u ovoj državi još uvijek nije kažnjivo. Da je, zasigurno bi bar polovica novinara u ovoj državi sada zajedno sa mnom jela lepoglavski grah i pisala za Lepoglavski vjesnik", poručio je tada Mlađan u sudnici.

Također je predložio da se kao svjedoka pozove RTL-ovog Andriju Jarka i da se pribave sva snimljena Bijelićeva svjedočenja iz "Dosjea Jarak" i neobjavljeni materijal.

Pročitani dotad nepoznati detalji

8.37 - Mlađan se na sudu pojavio i 31. ožujka, kada su na ročištu pročitani dotad nepoznati detalji kako je oca tražio da objavi oglas u kojem traži osobe koje su spremne ubiti policajce.

Tužiteljica Ivana Krnjak tako je ispričala da je oca tražio da objavi oglas sadržaja "željan si prave moći, pokazat ću ti što je moć ako si dovoljno hladan i nemilosrdan". A kad netko nazove, otac je, prema Mlađanovim uputama, trebao reći: "Kvalifikacijsko pitanje glasi - što bi radije bio? Policajac ili ubojica policajaca?". Ako odgovori na ovo drugo, otac ga je trebao tražiti kontakt broj i ime.

Pročitan je i razgovor jednog posjeta njegovih roditelja u zatvor. "Izjavljuje u više navrata da mu nije žao da je ubio drota te da je trebao više njih pokokati, samo da ga nisu uhvatili", pročitala je tužiteljica.

POGLEDAJTE VIDEO: Dosad nepoznati detalji o Mlađanu: 'Nije mu žao što je ubio drota, trebao ih je više pokokati'