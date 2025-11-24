Doznajemo što je s vozačem kojeg su spašavali nogometaši na A1: Hitno je prebačen u Zagreb

Vozač (46) kojeg su spašavali nogometaši iz gorućeg automobila, još uvijek je u kritičnom stanju te je u ponedjeljak ujutro prebačen na traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu, doznaje RTL Danas.

Podsjetimo, nogometaši kliškog Uskoka na povratku s gostujuće utakmice iz gorućeg automobila spašavali su putnike u petak nešto prije 22 sata na autocesti A1, kod čvora Rovanjska, u smjeru Splita.

Vozač je pokušao zaobići zaustavljeni autobus s nogometašima, pri čemu je na njega naletjelo vozilo sanitetskog prijevoza. Osobni automobil udario je u ogradu i zapalio se. Tada su u pomoć priskočila trojica i izvukli putnike. Dvije su putnice lakše ozlijeđene, a vozač s teškim opeklinama životno je ugrožen.

"Došli smo na mjesto nesreće s tri vatrogasna vozila i potrebnim brojem vatrogasaca te smo zatekli prometnu nesreću u kojoj su sudjelovala tri vozila: autobus, vozilo hitne medicinske pomoći i osobno vozilo. Zatekli smo pet teže ozlijeđenih osoba koje su iz vozila izvukli sudionici u prometu", rekao je Milan Ročak, zapovjednik vatrogasne postrojbe HAC-a.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Hrabri 'Uskoci'

Trojice članova NK Uskok Klis – Ilija Stupalo, Igora Vrvilo i Josipa Zeljković nisu oklijevali. Čim su ugledali plamen, potrčali su prema vozilu kako bi izvukli vozača. "Scena nekakva kao iz filma!", prisjeća se Igor Vrvilo, dopredsjednik NK Uskok Klis. "Nakon 10 sekundi ispred nas gori auto!", kazao je Stupalo.

"Otvorio sam auto i išao pomoći čovjeku. Srce mi je lupalo, adrenalin je to. Vidim čovjeka – leži, guši se u dimu. Pokušam ga izvući, ali je bio vezan", opisuje Stupalo.

Vrvilo potvrđuje dramatične trenutke: "Ilija je otvorio vrata i pokušao ga izvući. Uspio mu je otkačiti pojas, ali ga nije mogao izvući jer je i njega zahvatio požar po kapi od jakne i po glavi."

U automobilu su bile tri osobe. Kako su javili iz zadarske bolnice, dvije putnice puštene su kući s lakšim ozljedama, dok je 46-godišnji vozač zadobio opekline glave, lica, leđa i ruku.

Akcija spašavanja

Tri vatrogasna vozila stigla su na mjesto nesreće 12 minuta nakon dojave. Milan Ročak, zapovjednik vatrogasne postrojbe HAC-a kaže kako su rutinski intervenirali. "Svaki požar vozila izgleda dramatično, ali nama je to rutinska intervencija. Najbitnije je zbrinuti sudionike prometa", rekao je.

Stupalo iz kliškog Uskoka svjedoči da je te noći i hitna pomoć trebala pomoć. "Sreća da nas je bilo puno, cijela momčad je odmah uskočila."

Prometni vještak Krunoslav Ormuž, s 30 godina iskustva i više od 50 slučajeva vještačenja zapaljenih vozila, iznimno je pohvalio postupanje mladića iz Klisa. "Treba što prije napustiti vozilo jer nikad ne znate kako će se požar razvijati. Ponekad se vrata ne mogu otvoriti, pojas se ne može otkopčati… Ovi dečki su napravili junački posao i ja bih im čestitao."

Naglasio je i važan savjet za gašenje početnih požara: "Ako primijetite plamen u motornom prostoru, nemojte potpuno otvarati haubu. Podignite je na prvi zub i aktivirajte aparat da prahom špricate unutrašnjost. Možda uspijete ugasiti požar u početku."

POGLEDAJTE VIDEO: Sekunde dijelile od tragedije, mladići iz Klisa spasili vozača iz gorućeg auta: 'Sve je bilo kao u filmu!'