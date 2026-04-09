'Pala' skupina dilera: USKOK otkrio kako su 'operirali' i zaradili 16 milijuna eura

USKOK je nakon opsežne istrage podigao optužnicu pred Županijskim sudom u Zagrebu protiv 20 hrvatskih državljana zbog organiziranog krijumčarenja kokaina i droge konoplje, pranja novca te članstva u zločinačkom udruženju.

Optužnicom se prvookrivljenom, kao vođi kriminalne grupacije, stavlja na teret da je od listopada 2019. do travnja 2021. godine koordinirao međunarodnu mrežu u više zemalja, uključujući Španjolsku, Italiju, Portugal, Brazil, Kolumbiju, Dominikansku Republiku, Srbiju, BiH i Albaniju. Cilj je bio stjecanje nepripadne materijalne koristi kontinuiranim nabavama, prijevozom i daljnjom preprodajom droge.

Detalji optužnice

Prema optužnici, prvookrivljeni je u Južnoj Americi nabavljao kokain i nadzirao njegov transport u Europu, dok su ostali članovi grupacije obavljali logistiku, skladištenje, distribuciju i prodaju droge u Hrvatskoj i drugim zemljama. Djelovali su i na prikupljanju sredstava za sigurnu komunikaciju, koordinaciju vozača i evidenciju prihoda od prodaje, kao i na obrani članova u slučaju uhićenja.

Jedan od članova grupacije pridružio se i prvookrivljenom u krijumčarenju velikih količina kokaina radi daljnje distribucije u EU. U sklopu kriminalne aktivnosti, grupa je dogovorila krijumčarenje najmanje 2,5 tone droge konoplje i 6,5 tona kokaina. Od preprodaje konoplje ostvarena je nezakonita dobit od više od 15 milijuna eura, dok je većina kokaina zaplijenjena u raznim državama.

Optužnicom se prvookrivljenom i sedmom okrivljeniku stavlja na teret i pranje novca – ulaganje dijela dobiti od krijumčarenja u nekretnine kako bi prikrili nezakonito porijeklo sredstava. USKOK je predložio produljenje istražnog zatvora za 18 okrivljenika, od kojih se 14 već nalazi u pritvoru.

