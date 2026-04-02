Sablasno otkriće uz autocestu: Pronašli sedam raskomadanih tijela i crne kontejnere

Policija je pronašla sedam raskomadanih tijela na glavnoj cesti u meksičkoj saveznoj državi Guerrero, koju potresa val nasilja između lokalnih kartela u borbi za teritorij bogat drogom.

Vlasti su došle do šokantnog otkrića u utorak uz autocestu Tlalpa-Olinalá, u regiji Montaña, nakon što su stanovnici prijavili da se tamo nešto sumnjivo događa. Osim dijelova tijela, lokalni mediji izvijestili su da su pronađene i crne plastične kutije odnosno kontejneri te drugi predmeti koji su, navodno, korišteni za prijevoz posmrtnih ostataka.

Na teren su odmah izašli stručnjaci iz Ureda državnog odvjetnika države Guerrero te istražna policija.

Rat bandi

Riječ je o dijelu Meksika u kojem cvjeta nasilni kriminal, ratovi kartela, iznude i otmice, a djeluje više od deset bandi, prenosi Mirror.

Centar za ljudska prava Tlachinollan 2023. objavio je, pozivajući se na razna izvješća, da je na tom području identificirano 16 različitih kriminalnih skupina.

Guerrero, jedna od najnasilnijih regija u Meksiku, postalo je "bojno polje" kartela koje se natječu za kontrolu nad centrima za proizvodnju droge, uključujući uzgoj opijumskog maka.

Visoka stopa kriminala na tom području prati nedostatak ulaganja u sigurnosne i socijalne programe te opću političku nestabilnost.

