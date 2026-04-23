FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'IZUZETNO LOŠE STANJE' /

Drama u Dubrovniku, dio tribine se urušio usred utakmice: Jedna osoba ozlijeđena

×
Foto: Ivona Butjer Mratinović/ Dubrovacki dnevnik

23.4.2026.
15:41
Hina
Ivona Butjer Mratinović/ Dubrovacki dnevnik
VOYO logo
VOYO logo

Grad Dubrovnik izvijestio je da se na gradskom stadionu Lapad u srijedu tijekom nogometne utakmice urušio manji dio tribina uslijed dotrajalosti i lošeg stanja, pri čemu je jedna osoba lakše ozlijeđena.

Riječ je o najnižem dijelu tribine koji se urušio tijekom utakmice lokalnog nogometnog kluba GOŠK-Dubrovnik 1919. i Neretvanca iz Opuzena.

Iz dubrovačke gradske uprave istaknuli su da će se tribine odmah ograditi i staviti izvan uporabe te se neće koristiti do provedbe sveobuhvatne sanacije i uređenja.

Oglasio se Grad 

"Grad Dubrovnik izražava žaljenje, jer gradska uprava nije zaprimila informaciju od Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik o izuzetno lošem stanju tribina. Sljedećim rebalansom proračuna osigurat će se interventna sredstva za sanaciju i uređenje tribina, ali i za obnovu ostalih dijelova stadiona Lapad koji trenutačno ne zadovoljavaju potrebne standarde" stoji u priopćenju Grada Dubrovnika.

Dubrovački nogometni stadion izgrađen je još 1919. godine s kapacitetom od 3.000 stajaćih mjesta.

DubrovnikStadionNogometna Utakmica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike