Drama u Dubrovniku, dio tribine se urušio usred utakmice: Jedna osoba ozlijeđena

Grad Dubrovnik izvijestio je da se na gradskom stadionu Lapad u srijedu tijekom nogometne utakmice urušio manji dio tribina uslijed dotrajalosti i lošeg stanja, pri čemu je jedna osoba lakše ozlijeđena.

Riječ je o najnižem dijelu tribine koji se urušio tijekom utakmice lokalnog nogometnog kluba GOŠK-Dubrovnik 1919. i Neretvanca iz Opuzena.

Iz dubrovačke gradske uprave istaknuli su da će se tribine odmah ograditi i staviti izvan uporabe te se neće koristiti do provedbe sveobuhvatne sanacije i uređenja.

Oglasio se Grad

"Grad Dubrovnik izražava žaljenje, jer gradska uprava nije zaprimila informaciju od Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik o izuzetno lošem stanju tribina. Sljedećim rebalansom proračuna osigurat će se interventna sredstva za sanaciju i uređenje tribina, ali i za obnovu ostalih dijelova stadiona Lapad koji trenutačno ne zadovoljavaju potrebne standarde" stoji u priopćenju Grada Dubrovnika.

Dubrovački nogometni stadion izgrađen je još 1919. godine s kapacitetom od 3.000 stajaćih mjesta.

