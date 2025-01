Horor u Karlovcu! Umirovljenom liječniku netko otrovao pse, slučaj ispituje policija

Umirovljeni karlovački liječnik Amirudin Talakić u svom je dvorištu u Kamenskom pronašao uginule pse koje mu je netko otrovao, piše KAportal. Od nedjelje su mu uginula tri od šest psa, a jedan je nestao i vjerojatno je mrtav.

Talakić pojašnjava da je već u noći u nedjelju jedan pas počeo izbacivati krv. Odmah je nazvao veterinara.

"Rekao mi je da mu dam antibiotik, što sam i učinio. No, nije mu bilo spasa", dodao je Talakić. Nastavio je da ne koristi mišomor doma, pa da nije moguće da su se tako psi otrovali.

Sumnja na susjedu koja je već prijetila trovanjem pasa.

"Nisam prijetnju tada prijavio policiji jer mi nije padalo na pamet da netko može tako nešto uopće učiniti", rekao je Talakić.

Cijeli slučaj je sada prijavio policiji. Kako KAportal doznaje, PU karlovačka pokrenula je kriminalističko istraživanje.

"Psi nikome nisu smetali. Cijelo selo ih je voljelo, djeca se s njima igrala. Kakav je to poriv otrovati ih", zapitao se Talakić, prenosi KAportal.

Inače, ubijanje ili mučenje životinja okarakterizirano je kao kazneno djelo. Kazneni zakon propisuje kaznu zatvora do dvije godine za usmrćenje životinja bez opravdanog razloga, odnosno do tri godine ako je to počinjeno iz koristoljublja.

