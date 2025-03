Dodik uskrsnuo u Moskvi! Snimio se u mraku i znakovito najavio idući korak

Nakon što je Milorad Dodik misteriozno nestao i nije ga bilo danima, napokon se oglasio preko društvenih mreža i otkrio gdje je.

"Stigao sam u Moskvu. Svaki boravak ovdje započinjem posjetom Grobu neznanog vojnika kako bih odao počast 28 milijuna Rusa koji su poginuli u Drugom svjetskom ratu", napisao je na društvenoj mreži "X".

Potom je najavio da će se i vratiti: "Ponovno ću biti ovdje 9. svibnja na poziv predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina na obilježavanju 80. obljetnice pobjede nad fašizmom."

Podsjetimo, nakon što je izdan nalog za njegovih uhićenjem, čelnik Republike Srpske je pod nerazjašnjenim okolnostima izašao iz Bosne i Hercegovine i pojavio se u Izraelu. Tamo nije bio dobro došao te su ga čak zatražili da napusti zemlju.

Sletio avion, Dodika nigdje

On je to i učinio, ali nakon što je njegov zrakoplov sletio u Republiku Srpsku, njega u avionu nije bilo. Zanimljivo je kako je pilot "radi pauze" sletio u Beograd i pojavile su se spekulacije da je možda to iskoristio kao priliku da napusti zrakoplov.

U razgovoru za Danas.hr, politički analitičar Davor Gjenero rekao je da je jedna od opcija za Dodika da napusti Srbiju i ode u Mađarsku jer je i u Srbiji neželjeni gost koji Aleksandru Vučiću, koji je opterećen unutarnjopolitičkim tenzijama, Dodik ne treba.

Dodao je da bi odlazak u Mađarsku bila loša opcija ako bi došlo do smjene vlasti u Mađarskoj te bi morao napustiti tu zemlju. Kao drugu opciju Đenero je iznio da bi to bio bijeg u Moskvu. Da bi ga tamo sigurno sklonili i dali mu smještaj, ali da bi to izgledalo kao da je u zoološkom.

