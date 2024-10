Horor u Puli: Kupili gljive na tržnici - završili s trovanjem u bolnici: 'Nisam mogla disati...'

Jesen je poznata kao sezona gljiva, ove ih godine ima više no ikad. Građani ih beru, a mogu se pronaći i na tržnicama. međutim opreza nikad dosta jer postoje i one veoma otrovne. Jedna se Puljanka se sa suprugom otrovala gljivama i to kupljenim na pulskoj tržnici, javlja Istra24.

"Kupili smo gljive na tržnici na Verudi. Prodavačica, koja i inače tamo prodaje, rekla je suprugu da su to 'pečurke', prisjeća se nesretna Puljanka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dva sata nakon ručka - horor

Kaže da oni gljive ne beru i ne poznaju, ali su vjerovali prodavačici jer na tržnici bi se ipak trebala prodavati provjerena i ispravna hrana. Kod kuće su napravili 'šugo s njokima', a nakon jela je sve pošlo po krivu.

"Jedna gljiva činila nam se nekako stara i tu smo čak bacili, no u ostale smo imali puno povjerenje. Ručali smo oko dva, a dva sata kasnije, oko četiri sata, mene je počela hvatati slabost. Bilo mi je strašno loše, preznojavala sam se, bila blijeda, nisam mogla disati. Razgovarajući o tome što učiniti istodobno je slabost počeo osjećati i suprug", prisjeća se žena koja je prija dva tjedna završila u bolnici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kad su se oboje počeli osjećati loše palo im je na pamet da bi gljive mogle biti problem. Nazvali su Hitnu odakle su ih uputili da odmah dođu u bolnicu. U bolnici im je ustanovljeno trovanje gljivama - micetizam, suprugu blaže, a ženi jače.

'Bili smo uvjereni da smo zaštićeni'

Žena kaže da se nakon incidenta nisu vraćali na tržnicu, ni prijavljivali slučaj.

"Nismo se vraćali na tržnicu, nismo htjeli ulaziti u bespotrebne rasprave s prodavačicom. Bili smo uvjereni da smo zaštićeni jer smo gljive kupili posve legalno, na štandu na tržnici, a ne ih sami brali ili kupovali iz neprovjerenih izvora. U bolnici nam je rečeno da će poslati inspekciju na tržnicu i upozoriti na slučaj dalje i vjerujem da smo time svoje napravili", objasnila je žena.

Neslužbeno im je rečeno da je moguće da se u dobre gljive nepažnjom 'ušuljala' samo jedna loša i to ne jako otrovna te da su, zapravo, imali sreću u nesreći.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Lude gljive umjesto jutarnje kave? Evo što kažu naši liječnici

Tekst se nastavlja ispod oglasa