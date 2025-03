Istječe rok za prijavu poreza na nekretnine: Imate do ponoći, riskirate brutalne kazne

Zadnji je dan prijave poreza na nekretnine i građani su ga dužni dostaviti Poreznoj upravi ili uredu koji je pojedina lokalna jedinica samouprave odredila i to najkasnije do ponoći 31. ožujka, a s obzirom da se to može napraviti i preko ePorezne, to je moguće napraviti do ponoći.

Podsjetimo, porez na nekretnine je novi oblik poreza na kuće na odmor i do sada ga jedinice lokalne samouprave nisu morale imati. Sad ga moraju imati svi i kreće se od 60 centi do 8 eura po četvornom metru.

Porez se ne mora plaćati za nekretninu koja služi za stanovanje. Dakle, plaća se samo za nekretnine u kojima se povremeno boravi ili se uopće ne koristi za boravak.

Tko ne mora podnositi porijavu?

Prijavu ne moraju podnijeti građani za nekretnine za koje plaćaju komunalnu naknadu kao i za nekretnine koje se iznajmljuju na temelju ugovora o najmu ili zakupu i ako je to prijavljeno Poreznoj upravi pa se onda plaća porez na dohodak od imovine.

Radi lakšeg prepoznavanja podataka koje je potrebno dostaviti nadležnom poreznom tijelu za utvrđivanje i naplatu poreza na nekretnine ili za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja, Porezna uprava uvela je unificirane obrasce – Zahtjev za građane i Zahtjev za poduzetnike.

Porezna pojašnjava da porezni obveznici u tim obrascima popunjavaju samo podatke o vlasniku nekretnine te podatke o stambenoj nekretnini ako je na njoj došlo do promjene obračunske površine ili namjene, primjerice ako je nekretnina dosad bila oporezovana kao kuća za odmor, a od 2025. godine mijenja namjenu ili površinu.

Tko stanuje u nekretnini, oslobođen je poreza

Prijavljuju se i podaci o stambenoj nekretnini za koju se može ostvariti zakonsko oslobođenje od plaćanja poreza. Porezni obveznici, bilo građani ili poduzetnici, dužni su prijaviti nekretnine za koje ispunjavaju uvjete za oslobođenje od plaćanja poreza na nekretnine.

Takvo oslobođenje moguće je ostvariti ako je nekretnina namijenjena stalnom stanovanju, a u njoj boravi osoba bez prijavljenog prebivališta ili boravišta ili ako za nju nije prijavljen ugovor o najmu Poreznoj upravi.

Oslobođenje se odnosi i na nekretnine koje nisu podobne za stanovanje zbog proglašenih prirodnih nepogoda, one čija je stambena namjena onemogućena, kao i na nekretnine s javnom namjenom ili namijenjene institucionalnom smještaju osoba.

Također, oslobođenje se može ostvariti za nekretnine namijenjene prodaji ili preuzete u zamjenu za neplaćena potraživanja, pod uvjetom da od unosa u poslovne knjige ili preuzimanja do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez nije prošlo više od šest mjeseci.

Iz Porezne uprave istiću da u općinama i gradovima koji dosad nisu imali porez na kuće za odmor i koji nisu donijeli odluku o visini poreza na nekretnine, porez na nekretnine iznosi 0,60 eura po metru četvornom.

Također, u gradovima odnosno općinama koji su u 2024. imali odluku o visini poreza na kuće za odmor, a ne donesu odluku o porezu na nekretnine​, porez na nekretnine istog je iznosa kao dotadašnji porez na kuće za odmor.​

Kazne su visoke

Kazne za osobu koja ne dostavi podatke za utvrđivanje poreza na nekretnine su od 1000 do 6630 eura, a bitno je prijaviti i promjene podataka bitnih za utvrđivanje poreza na nekretninu, naročito ako se mijenjala površina nekretnine.

