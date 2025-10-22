Europa čeka oluju Benjamin, što je s Hrvatskom?

Vrijeme po južini, uz ciklonu će biti vrlo nestabilno i vjetrovito, većinom oblačno, s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno i obilnom, uz sve i iznadprosječno toplo, prognoza je RTL-ove meteorologinje Damjane Ćurkov Majaroš za sutra.

U četvrtak prijepodne umjereno ili pretežno oblačno, u unutrašnjosti će biti sunčanih razdoblja. U gorju i na sjevernom Jadranu kiša i pljuskovi, lokalno i obilni, a ponekog će biti i u Dalmaciji. Puhat će umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, na moru će jačati jugo i oštro, a uz južinu će ujutro biti toplo.

Oluja Benjamin

A oluja Benjamin, koju je imenovala francuska meteorološka služba Météo France, donijet će vlažno i vjetrovito vrijeme diljem zapadne Europe, a posljedica bi moglo biti u Francuskoj, Belgiji i Nizozemskoj, dok će Ujedinjeno Kraljevstvo osjetiti blaže, ali ipak značajne utjecaje.

U Ujedinjenom Kraljevstvu Meteorološki zavod izdao je žuta upozorenja za kišu i vjetar zbog oluje Benjamin. Obilne kiše, s očekivanim oborinama od 20 do 50 mm, a lokalno i više, zahvatit će južnu i istočnu Englesku te istočni Wales od ponoći u srijedu do četvrtka navečer. Područja poput Devona, Cornwalla i istočne Engleske mogla bi biti posebno pogođena, s mogućnošću lokalnih poplava i poremećaja u prometu, javlja BBC.

Vjetrovi će također biti značajni, s udarima od 70 do 90 km/h, a na istočnoj obali Engleske mogući su i do 105 km/h, s potencijalnim vrhuncem do 120 km/h tijekom četvrtka ujutro i poslijepodne. Vjetrovi bi mogli rušiti drveće, uzrokovati manju štetu i privremene nestanke struje. Ipak, za većinu stanovnika Ujedinjenog Kraljevstva, oluja će vjerojatno donijeti samo tipičan jesenski dan s kišom i vjetrom.

Najteže posljedice oluje Benjamin osjetit će sjeverna i zapadna Francuska, gdje su izdana narančasta upozorenja za sedam područja duž obale i La Manchea. Jaki vjetrovi s udarima od 80 do 105 km/h, a na obalnim područjima i do 130 km/h, mogli bi prouzročiti značajne poremećaje u prometu i materijalnu štetu. U Belgiji i Nizozemskoj također se očekuju jaki vjetrovi s udarima do 129 km/h, posebno u obalnim područjima, što može dovesti do sličnih poremećaja.

