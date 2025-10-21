Potop u Rijeci: Ceste pod vodom, na jednom mjestu je kritično

Obilnija kiša stvorila je jutros probleme u prometu u Rijeci i poplavila prometnice, a kritično je ispod nadvožnjaka kod 3. maja gdje se voda počela nakupljati, piše Rijeka danas.

Velike količine oborina stvorile su glavobolje vozačima na dionici Liburnijske ulice na Kantridi. Iako su oprezni, strahuju da će u slučaju nastavka padaline cesta postati neprohodna za vozila.

Za vrijeme posljednjeg "potopa", dionica je bila zatvorena nekoliko sati, a promet se preusmjeravao prema Costabelli i Turniću.

Prognoza u nastavku dana ne ide na ruku Riječanima. Očekuje se da će kiša nastaviti padati.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upalio je u utorak žuti meteoalarm za Riječku i Gospićku regiju te Zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal i Sjevernu Dalmaciju. Očekuju se jako jugo, ponegdje olujnim udarima te lokalno obilne oborine, a na širem riječkom području moguće bujične poplave.

"Budite na oprezu i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika", upozorava DHMZ.

