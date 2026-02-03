Slikala sina i nećaka pred Thompsonov koncert, policija ih sve opalila po džepu: 'Samo smo mahali'

Euforija uoči velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona u srpnju na Hipodromu ponijela je jednu trgovkinju (48) iz Ivanić-Grada, njezinog sina i nećaka koji su zbog sporne fotografije prijavljeni za narušavanje javnog reda i mira te moraju platiti ukupno 6.000 eura kazne i podmiriti sudske troškove.

Pod povećalom zagrebačke policije našla se obitelj čija je članica u Facebook grupi "Thompson i Hrvati" objavila fotografiju svog sina i nećaka koji dižu desnice u, kako je policija procijenila, "Hitlerov pozdrav", prenosi Jutarnji list.

Naime, fotografija je objavljena 5. srpnja, a trgovkinja ju je snimila netom prije u svom dvorištu. Na njoj u spornoj pozi poziraju njezin 26-godišnji sin i 21-godišnji nećak.

Fotografija je u međuvremenu uklonjena, a na njoj se nalaze tri osobe. Dvije sjene na stražnjem dijelu automobila uz podignuta stražnja vrata te imaju ispružene desne ruke, dok treći mladić stoji uz vozilo.

Branili se: 'Samo smo mahali'

Policija je, ipak, utvrdila da su isticali simbol nacističkog pozdrava, a da je njihova majka, odnosno teta, narušila javni red i mir objavivši tu fotografiju, baš kao i njezin sin i nećak.

Prijavljeni su za kršenje članka 5. st.1. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, te kažnjeni na Općinskom sudu s 2000 eura svaki, uz 15 eura sudskih troškova.

Trojka je, ipak negirala krivnju. Jedan se mladić branio da nije hitlerovski pozdravljao, već samo mahao majci pred odlazak na koncert.

Drugi je tvrdio isto - da je samo mahao strini i da nije znao da će fotografija završiti na društvenim mrežama.

"Snimila sam sina i nećaka kako me pozdravljaju i mašu mi. Fotografiju sam objavila, a ni sama više ne znam gdje", tvrdila je trgovkinja.

Sud im nije povjerovao, već utvrdio da je po položaju ruke i tijela očito bila riječ o nacističkom pozdravu, a ne mahanju.

