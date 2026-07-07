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UŽAS /

Strava kod Lekenika: Tinejdžerica pala s nogometnog gola na beton, ozljede su opasne po život

Strava kod Lekenika: Tinejdžerica pala s nogometnog gola na beton, ozljede su opasne po život
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Tada je tinejdžerica pala na betonsku podlogu, a konstrukcija gola potom je pala na nju.

7.7.2026.
14:39
danas.hr
Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Tinejdžerica (19) kasno navečer u ponedjeljak u Donjem Vukojevcu na području Lekenika zadobila je teže tjelesne ozljede opasne po život. 

Sisačko-moslavačka policija izvijestila je da se 19-godišnjakinja penjala na metalnu konstrukciju nogometnog gola, a u jednom trenutku došlo je do prevrtanja konstrukcije. 

Tada je tinejdžerica pala na betonsku podlogu, a konstrukcija gola potom je pala na nju. 

Ozljede opasne po život 

Liječnička pomoć pružena joj je u sisačkoj Općoj bolnici, gdje su joj okvalificirali teške tjelesne ozljede opasne po život. 

Na licu mjesta policija je obavila očevid, a o detaljima će u izvješću izvijestiti nadležno državno odvjetništvo. 

TinejdžericaLekenikNogometni Gol
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