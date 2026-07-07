Strava kod Lekenika: Tinejdžerica pala s nogometnog gola na beton, ozljede su opasne po život
Tada je tinejdžerica pala na betonsku podlogu, a konstrukcija gola potom je pala na nju.
Tinejdžerica (19) kasno navečer u ponedjeljak u Donjem Vukojevcu na području Lekenika zadobila je teže tjelesne ozljede opasne po život.
Sisačko-moslavačka policija izvijestila je da se 19-godišnjakinja penjala na metalnu konstrukciju nogometnog gola, a u jednom trenutku došlo je do prevrtanja konstrukcije.
Tada je tinejdžerica pala na betonsku podlogu, a konstrukcija gola potom je pala na nju.
Ozljede opasne po život
Liječnička pomoć pružena joj je u sisačkoj Općoj bolnici, gdje su joj okvalificirali teške tjelesne ozljede opasne po život.
Na licu mjesta policija je obavila očevid, a o detaljima će u izvješću izvijestiti nadležno državno odvjetništvo.