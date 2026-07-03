Tijelo muškarca pronađeno u Kupi, a drugo u napuštenoj zgradi u Petrinji

Dva tijela zasad nepoznatih muškaraca pronađena su u četvrtak na području Sisačko-moslavačke županije.

Prvo tijelo pronađeno je oko 19 sati u mjestu Staro Pračno na sisačkom području, u rijeci Kupi. Oko dva sata kasnije, oko 21 sat, drugo tijelo pronađeno je u Petrinji, u napuštenoj stambenoj zgradi na Trgu Stjepana Radića.

Prema policiji, na tijelima nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na to da je smrt posljedica kaznenog djela.

Nakon očevida tijela su prevezena na Odjel patologije sisačke Opće bolnice, gdje će biti obavljena obdukcija.