Hakeri napali Ministarstvo zdravstva: Objavljeni detalji incidenta

Ministarstvo zdravstva izvijestilo je da je tijekom vikenda zabilježilo kibernetički napad na informacijski sustav. Ministarstvo je naglasilo da se incident odnosio isključivo na pojedine aplikacije Ministarstva zdravstva.

"Želimo naglasiti da informacijski sustav s medicinskim podacima pacijenata nije bio zahvaćen ovim incidentom te su isti ostali sigurni i zaštićeni. Sve nadležne službe odmah su reagirale i poduzele sve potrebne mjere zaštite i nastavljaju pratiti situaciju te provoditi dodatne sigurnosne aktivnosti", izvijestilo je Ministarstvo zdravstva.

Sustav je u međuvremenu oporavljen te je funkcionalan.