Teška prometna nesreća: Više je ozlijeđenih, navodno i dijete

Policija je na terenu i provode očevid na mjestu nesreće u Čačincima
Teška prometna nesreća dogodila se u Čačincima nedaleko Našica, u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila.
Kako je neslužbeno doznao icv portal, u sudaru je ozlijeđeno pet osoba, od kojih je jedno dijete za koje je odmah pozvana Helikopterska hitna medicinska služba.
Ono će helikopterom biti prevezeno u KBC Osijek.
U tijeku je policijski očevid, a promet se odvija uz regulaciju.