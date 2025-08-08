PODIGLI I HELIKOPTER /

Teška prometna nesreća: Više je ozlijeđenih, navodno i dijete

Foto: Rtl

Policija je na terenu i provode očevid na mjestu nesreće u Čačincima

8.8.2025.
15:59
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Rtl
Teška prometna nesreća dogodila se u Čačincima nedaleko Našica, u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila.

Kako je neslužbeno doznao icv portal, u sudaru je ozlijeđeno pet osoba, od kojih je jedno dijete za koje je odmah pozvana Helikopterska hitna medicinska služba.

Ono će helikopterom biti prevezeno u KBC Osijek. 

U tijeku je policijski očevid, a promet se odvija uz regulaciju.

