Novi udarac za Piletića! Sud odlučio: Isplatite inkluzivni dodatak nasljednicima preminulih

Upravni sud u Zagrebu dovršio je ogledni predmet oko prava osoba koje su predale zahtjev za inkluzivni dodatak, mjesečne naknade za osobe s invaliditetom, ali su preminule prije nego je sustav socijalne skrbi za njih donio rješenje.

Prema nepravomoćnoj presudi, sustav socijalne skrbi će za sve njih, kojih ima prema procjeni oko 15.000, morati nastaviti s postupkom, bez obzira na smrt podnositelja. Ustanovi li se u postumnom postupku da je preminula osoba imala pravo na inkluzivni dodatak, država će morati njihovim nasljednicima isplatiti sve iznose dodataka od podnošenja zahtjeva do smrti podnositelja, prenosi Jutarnji list.

Novi je to udarac ministru rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marinu Piletiću, kojem je Ustavni prije nepuna dva mjeseca srušio srž njegova drugog ključnog Zakona o osobnoj asistenciji. S druge strane, iako je nepravomoćno, riječ je o velikoj pobjedi nasljednika preminulih osoba koje su mjesecima, neke i duže od godinu dana, čekale rješenje koje je Hrvatski zavod za socijalni rad, prema Zakonu, morao donijeti u roku od 15 dana.

Stiglo preko 200 žalbi

Preminuli, uglavnom onkološki bolesnici u terminalnoj fazi, kojima je inkluzivni dodatak trebao služiti za osiguravanje dostojanstvenog kraja života, nisu ga dočekale. Isti je sustav odmah nakon smrti podnositelja obustavljao postupak, ni ne utvrdivši je li osoba za života imala pravo na inkluzivni dodatak.

Sud je u presudi ocijenio da sustav socijalne skrbi na taj način izvlači korist od vlastitog nepoštivanja propisa.

Kako je RTL Danas izvijestio sredinom siječnja, Upravni sud u Zagrebu zaprimio je 226 žalbi zbog inkluzivnog dodatka. Velik dio njih odnosi se na neisplaćene dodatke osobama koje su preminule koje zbog spore države nisu dočekale taj dodatak.

Jedan od njih bio je suprug gospođe Davorske Šego koji je na inkluzivni dodatak čekao pola godine, a odobren mu je prekasno - tri dana nakon što je preminuo.

Oko 15 tisuća ljudi preminulo je prije nego što je sustav riješio njihov zahtjev za odobravanje inkluzivnog dodatka, mjesečne novčane naknade namijenjene osobama s invaliditetom, koja zamjenjuje prijašnje naknade. Iznosi inkluzivnog dodatka variraju od 138 do 720 eura mjesečno.

