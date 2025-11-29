Odlična vijest za studente! Raste satnica, a od 2026. i više zarade bez poreza: Ovo su detalji

Vlada od 2026. povećava neoporezive pragove za studentski rad na 4800 eura za studente na poreznoj olakšici roditelja i 12.000 eura za one koji nisu na olakšici, a studentski centri ističu da će mjera stabilizirati prihode, olakšati zapošljavanje i unaprijediti standard mladih.

Studentski centar u Zagrebu, najveći u Hrvatskoj s oko 42.000 registriranih studenata i 12.500 poslodavaca, pozdravio je odluku Vlade o povećanju neoporezivih godišnjih limita za studentski rad ističući da nova mjera prepoznaje realne potrebe studenata u razdoblju kontinuiranog rasta satnice i troškova života.

Minimalna studentska satnica u Hrvatskoj ove je godine 6,06 eura, a od početka 2026. porast će na 6,56 eura. Sukladno novoj odluci, neoporezivi limiti za studentski rad povećat će se na 4.800 eura za studente koji su na poreznoj olakšici roditelja i na 12.000 eura za one koji nisu. Najavljeno je i podizanje koeficijenta za izračun prvog poreznog limita s 6 na 8, što znači da roditelji studenata mogu zadržati poreznu olakšicu i ako student zaradi više.

Novi limiti rasterećuju studente

Iz SC-a Zagreb ističu kako su upravo dugogodišnji nerazmjeri između rasta satnice i statičnih poreznih pragova stvarali najveće poteškoće studentima. "Odluka je pravovremena i utemeljena u stvarnosti tržišta. Samo prošle godine više od 13.800 studenata prešlo je dosadašnji limit od 3360 eura, a preko 1500 ih je premašilo gornji prag od 10.080 eura. Zbog straha od prekoračenja mnogi su prekidali rad usred godine, iako je potražnja poslodavaca rasla, a troškovi stanovanja i prehrane stalno rastu", poručuju iz Ureda ravnatelja.

Novi limiti, procjenjuju u SC-u Zagreb, omogućit će studentima da rade tijekom cijele godine uz prosječnu mogućnost zarade oko 1000 eura mjesečno, što predstavlja, kažu, realni doprinos studentskom standardu i financijskoj stabilnosti.

Administrativno, sustav već sada funkcionira gotovo u potpunosti digitalno - 90 posto ugovora izdaje se online, a samo u prvih deset mjeseci 2025. izdano je 310.000 ugovora, što, ističu, potvrđuje učinkovitost i pripremljenost za povećani obujam posla.

Potražnja najveća u turizmu i trgovini

Pozitivne trendove potvrđuje i Studentski centar Split, koji je u 2024. evidentirao 75.941 posredovanje u studentskim poslovima.

Najviše studenata radilo je u turizmu, ugostiteljstvu i trgovini, gdje tradicionalno postoji najveća potražnja. Među najčešćim poslovima ističu se skiperi, turistički vodiči, sobari i sobarice, konobari, kuhari, prodavači te logističko osoblje.

Prosječna godišnja zarada po studentu u Splitu iznosila je 3715 eura, dok je 234 studenata ostvarilo više od 10.800 eura prihoda isključivo putem Studentskog servisa. Sa SC-om Split surađivalo je 4150 poslodavaca, što, prema njihovoj ocjeni, potvrđuje stabilnost i širinu studentskog tržišta rada.

Iz splitskog SC-a poručuju da će nova mjera "značajno smanjiti administrativne rizike i poslodavcima i studentima", posebno tijekom ljetnih sezona kada potražnja za radnom snagom naglo raste.

"U praksi smo godinama imali situacije da student prestane raditi u trenutku kada mu je najviše potrebno, samo kako ne bi premašio limit", navode. Važan dio nove mjere odnosi se i na promjene u strukturi poslova. Najveća potražnja u zemlji i dalje je u ugostiteljstvu, trgovini, call centrima, administraciji, IT sektoru, programiranju, logistici, fizičkim poslovima i promociji.

Istodobno, stručni i IT poslovi bilježe primjetan rast, što potvrđuje trend da studenti sve više traže angažmane povezane sa svojim studijem.

Iz SC-a Zagreb napominju da se to posebno vidi kod studenata tehničkih i informatičkih područja, koji sve češće rade na projektima, programiranju, analitici i drugim specijaliziranim poslovima.

Studentski zbor: Dugoročno uskladiti porezne pragove

Na odluku Vlade pozitivno su reagirali i u Studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu, koji podržava povećanje, ali ističe da je nužno i dugoročno rješenje.

"Ovo povećanje je važno i hitno, ali moramo izbjeći ponavljanje istih problema za dvije ili tri godine. Minimalna satnica rasla je iz godine u godinu, a limiti nisu pratili taj rast. Zalažemo se da se ti pragovi u budućnosti automatski usklađuju s rastom satnice", poručuju iz Zbora.

Upozoravaju i na problem studenata čije su struke zakonski regulirane, poput zdravstvenih, pravnih i nekih tehničkih područja, zbog čega tijekom studija ne mogu raditi u struci.

"Ti studenti izlaze na tržište rada bez praktičnog iskustva, što ih stavlja u nepovoljan položaj. Povećanje limita im pomaže financijski, ali ne rješava strukturnu prepreku," dodaju.

Studenti čine važan dio hrvatske radne snage, a njihovi prihodi predstavljaju ključan oslonac tijekom studija, potvrđuju podaci iz SC-a Zagreb i SC-a Split.

Povećanje neoporezivih pragova dolazi u pravom trenutku te, prema ocjeni studenata i centara, dodatno će stabilizirati sustav, olakšati zapošljavanje i unaprijediti studentski standard.

