Strani mediji pišu o hrvatsko-njemačkoj suradnji: Stvorili su novi sustav za postavljanje mina

Hrvatski DOK-ING udružio je snage s njemačkom tvrtkom Dynamite Nobel Defence GmbH, u kreiranju sustava za postavljanje mina nove generacije.

Objedinjenje hrvatske bespilotne hibridne platforme MV-8 KOMODO s njemačkim sustavom SKORPION2 omogućit će brzo postavljanje minskih polja u ratnim zonama bez ugrožavanja vojnika koji pritom mogu biti na sigurnoj udaljenosti, piše The Defense Post.

Integracija omogućuje postavljanje strukturiranih minskih polja u roku od nekoliko minuta, a DOK-ING na svojim stranicama navodi da je u pitanju rješenje koje "temeljno redefinira način provedbe misija protumobilnosti i postavlja novi standard za inovacije u obrani".

'Odgovor na stvarne operativne potrebe'

"Integracijom raspršnog protutenkovskog sustava SKORPION2 tvrtke Dynamit Nobel Defence na platformu MV-8 KOMODO tvrtke DOK-ING, suradnja isporučuje sustav sposoban za postavljanje strukturiranih protutenkovskih prepreka u roku od nekoliko minuta, bez ugrožavanja ijednog vojnika. Ovo partnerstvo spaja napredne inženjerske sposobnosti dvaju vodećih tvrtki u obrambenoj industriji s jednim jasnim ciljem: isporučiti operativna rješenja koja su brža, pametnija i sigurnija za misiju, kao i za uključeno osoblje", navodi se.

"Sustav za raspršivanje mina bez posade nije samo inovativna integracija proizvoda; to je izravan odgovor na stvarne operativne potrebe suvremenih oružanih snaga koje će oblikovati budućnost učinkovite sigurnosti i obrane", dodaje DOK-ING.

DOK-ING-ov inovativni robotski sustav Komodo predstavlja jedinstveni bespilotni zemaljski sustav koji može raditi u ekstremnim kemijskim, biološkim, radiološkim i nuklearnim (CBRN) uvjetima. Sufinanciran od strane ESIF-a (Europskog strukturnog i investicijskog fonda), kao imovina dvojne namjene, UGS je dizajniran za rad u ekstremnim uvjetima opasnim za interventne timove.

SKORPION2 je sustav za daljinsko polaganje mina koji se može instalirati na manji kamion ili bespilotno vozilo. Sposoban je raspršiti stotine protutenkovskih mina AT2+ u roku od nekoliko minuta na području duljine do 2000 metara. Mine AT2+ opremljene su naprednom tehnologijom upaljača koja koristi magnetske, seizmičke i tlačne senzore za otkrivanje i djelovanje na oklopna vozila. Za razliku od sustava starije generacije, mine koje koristi sustav Skorpion 2 imaju programabilne mehanizme samouništenja koji smanjuju opasnost od mina nakon sukoba i u skladu su sa sigurnosnim zahtjevima NATO-a.

