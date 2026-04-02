Teško je vjerovati da će iz ove prašine nastati spojnica koja će olakšati život tisućama Zagrepčana

Pogledajte fotografije iz zraka koje prikazuju mjesto na Sarajevskoj ulici gdje će biti nova pruga, okretište tramvaja i nadvožnjak.

Izgradnja produžetka tramvajske pruge kroz Sarajevsku cestu u Zagrebu trenutačno je jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata. Radovi su započeli krajem 2024. godine. Gradi se oko 2,2 kilometra nove pruge od Avenije Dubrovnik do Ranžirnog kolodvora. Nova pruga će u zonu tramvaja uvesti naselja Travno, Utrine, Dugave, Hrelić i Jakuševec, što obuhvaća oko 35.000 stanovnika.

Zagrebačka Sarajevska ulica imat će tri kolne trake za vozila u svakom smjeru, a sa svake strane pješačku i biciklističku stazu, te zaštitu od buke.

Završetak radova koji uključuje rekonstrukciju prometnice, izgradnju tramvajske pruge i pripadajuće infrastrukture te izgradnju privremene tramvajske okretnice, planiran je do kraja lipnja. Međutim, do potpunog spoja na autocestu bit će potrebne još dvije godine.

Radovima je obuhvaćena izgradnja 1,8 kilometara ceste te 2,25 kilometara tramvajske pruge. U sastavu tramvajske pruge nalazit će se 8 novih tramvajskih stajališta i tramvajsko okretište. Vrijednost radova je 25 milijuna eura bez PDV-a.