FREEMAIL
Registracija
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OPASAN POTEZ /

Nevjerojatna snimka kod Vjesnika, pogledajte što su napravila dva vozača: 'Kaj je s glavama?'

×
Foto: Facebook/Prometne zgode i nezgode/screenshot

Nepromišljena vožnja razbjesnila je korisnike Facebooka koji su ih pošteno oprali u komentarima

23.4.2026.
11:46
Erik Sečić
VOYO logo
VOYO logo

Popularna Facebook stranica "Prometne zgode i nezgode" objavila je snimku koja prikazuje opasan potez dvaju vozača u blizini Vjesnikovog nebodera.

Šokantni prizori snimljeni su u ponedjeljak poslijepodne te prikazuju kako dva automobila, jedan za drugim, voze u suprotnom smjeru. Kretali su se iz pravca Zagrebačke avenije, a umjesto da nastave Savskom cestom, automobili su skrenuli na Slavonsku aveniju.

Podsjetimo, takva regulacija prometa kod Vjesnika je vrijedila dok su podvožnjak i dio Slavonske avenije bili zatvoreni. Međutim, podvožnjak je otvoren u subotu oko 13 sati, a iz Grada su vozače pozvali da obrate pozornost na novu signalizaciju i budu oprezni. 

Žestoki komentari 

Nepromišljena vožnja razbjesnila je korisnike Facebooka koji su ih pošteno oprali u komentarima. 

"Kaj je s glavama?", "Posljedica mita i korupcije u auto školama", "Kad kupiš vozačku", "Bezobzirni, kao da su na šumskom makadamu. Mozak ostao tko zna gdje... Vrlo opasni na urbanim prometnicama", pisalo je u objavi. 

VjesnikAutomobilZagreb
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
