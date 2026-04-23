Nevjerojatna snimka kod Vjesnika, pogledajte što su napravila dva vozača: 'Kaj je s glavama?'

Popularna Facebook stranica "Prometne zgode i nezgode" objavila je snimku koja prikazuje opasan potez dvaju vozača u blizini Vjesnikovog nebodera.

Šokantni prizori snimljeni su u ponedjeljak poslijepodne te prikazuju kako dva automobila, jedan za drugim, voze u suprotnom smjeru. Kretali su se iz pravca Zagrebačke avenije, a umjesto da nastave Savskom cestom, automobili su skrenuli na Slavonsku aveniju.

Podsjetimo, takva regulacija prometa kod Vjesnika je vrijedila dok su podvožnjak i dio Slavonske avenije bili zatvoreni. Međutim, podvožnjak je otvoren u subotu oko 13 sati, a iz Grada su vozače pozvali da obrate pozornost na novu signalizaciju i budu oprezni.

Žestoki komentari

Nepromišljena vožnja razbjesnila je korisnike Facebooka koji su ih pošteno oprali u komentarima.

"Kaj je s glavama?", "Posljedica mita i korupcije u auto školama", "Kad kupiš vozačku", "Bezobzirni, kao da su na šumskom makadamu. Mozak ostao tko zna gdje... Vrlo opasni na urbanim prometnicama", pisalo je u objavi.

