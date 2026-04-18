Zagrepčani konačno dočekali: Danas se otvara podvožnjak na Slavonskoj aveniji

Tijekom dana bit će otvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji, nakon što su završeni svi ključni radovi, uključujući asfaltiranje i postavljanje signalizacije, najavio je u subotu gradonačelnik Tomislav Tomašević na akciji čišćenja jezera Sopnica.

Kako je rekao, podvožnjak nije bio asfaltiran deset godina, a sada je obnovljen u sklopu radova koji su dijelom bili odgođeni zbog sigurnosnih razloga.

"Nismo mogli asfaltirati dijelove koji su bili nesigurni za radnike, morali smo pričekati potrebna odobrenja", rekao je Tomašević, dodavši da se trenutačno dovršava signalizacija. Podvožnjak je bio zatvoren nakon požara u kompleksu Vjesnika krajem prošle godine.

Zatvoren nakon požara Vjesnika

Podsjetimo, potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić naveo je u ponedjeljak da bi neboder Vjesnika trebao biti u potpunosti srušen do 5. srpnja, a do kraja ovog mjeseca trebao bi se ukloniti i azbest sa 16. kata.

Bačić je izjavio i da je plan da se azbest, pronađen na 16. katu ukloni do 29. travnja, a rok ukupnog završetka radova očekuje se 5. srpnja ove godine. "Postupak uklanjanja azbesta podrazumijeva usisavanje opožarenog materijala kontaminiranog azbestom s poda 16. kata, u zatvoreni kontejner uz stalno prskanje. Nakon što se azbest usisa u kontejnere odvozi se na posebno odlagalište i pakira u certificirane vreće za azbestni otpad i tek onda se odvozi na trajno odlagalište. Radnici koji rade na uklanjanju azbesta ne smiju raditi dulje od četiri sata neprekidno i obavezno se provodi postupak dekontaminacije”, pojasnio je ministar.

Uklanjanje azbesta ne iziskuje nikakve dodatne troškove koji već nisu uračunati u ukupnu cijenu rušenja nebodera.Uklanjanje nebodera ide po fazama, a neboder će se srušiti strojnom metodom od 14. kata do podruma posebnim bagerima, a 16. i 15. kat tehnikom rezanja. Čitavo vrijeme, ističe ministar, sav otpad i materijal će se odmah usitnjavati i odvoziti na otpad. U Ministarstvu još nemaju informaciju koliku će odštetu dobiti od Croatia osiguranja jer će to biti poznato kada završi cijeli proces i dostavi im se cijela dokumentacija.

