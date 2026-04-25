FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DAN ZA DANOM

Tri akcije, tri uhićenja: Slovenka, Belgijanac i Hrvat 'pali' zbog krijumčarenje migranata
×
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL/ilustracija

25.4.2026.
16:57
Andrea Vlašić
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL/ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Policajci koji rade na poslovima suzbijanja krijumčarenja migranata i sprječavanja nezakonitih migracija, u tri odvojena događaja, spriječili su dva krijumčarenja i jedan nezakonit prijevoz stranih državljana na području PU karlovačke.

U četvrtak navečer na području općine Cetingrad uhitili su 42-godišnju državljanku Slovenije, a jučer rano ujutro na području općine Saborsko uhitili su 22-godišnjeg državljanina Belgije koji su u vozilima austrijskih i belgijskih registracija prevozili strane državljane koji su nezakonito ušli u Hrvatsku.

Strane državljane, koji su nezakonito ušli u Hrvatsk,u prevozio je u taksi vozilu s istaknutim taksi oznakama hrvatskih registracija i 55-godišnji hrvatski državljanin koji je uhićen jučer rano ujutro na području općine Rakovica. Prema zatečenim prevoženim stranim državljanima postupano je sukladno Zakonu o strancima.

Koji su prekršaji?

Nakon dovršenih kriminalističkih istraživanja osumnjičena 42-godišnjakinja je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, predana pritvorskom nadzorniku PU karlovačke zbog osnovane sumnje da je počinila kazneno djelo Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma.

Zbog osnovane sumnje da je počinio isto kazneno djelo protiv 22-godišnjaka također je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Protiv okrivljenog 55-godišnjaka nadležnom općinskom sudu bit će podnesen optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o strancima.

Osim toga, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture će zbog počinjenog prekršaja iz čl. 48. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu biti proslijeđena obavijest jer 55-godišnjak nije imao odobrenje za obavljanje autotaxi prijevoza na području Karlovačke županije. Prema svim osumnjičenicima postupano je i sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Krijumcarenje LjudiMigrantSlovenijaHrvatskaBelgijaPolicijaPu Karlovačka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike