Tri akcije, tri uhićenja: Slovenka, Belgijanac i Hrvat 'pali' zbog krijumčarenje migranata

Policajci koji rade na poslovima suzbijanja krijumčarenja migranata i sprječavanja nezakonitih migracija, u tri odvojena događaja, spriječili su dva krijumčarenja i jedan nezakonit prijevoz stranih državljana na području PU karlovačke.

U četvrtak navečer na području općine Cetingrad uhitili su 42-godišnju državljanku Slovenije, a jučer rano ujutro na području općine Saborsko uhitili su 22-godišnjeg državljanina Belgije koji su u vozilima austrijskih i belgijskih registracija prevozili strane državljane koji su nezakonito ušli u Hrvatsku.

Strane državljane, koji su nezakonito ušli u Hrvatsk,u prevozio je u taksi vozilu s istaknutim taksi oznakama hrvatskih registracija i 55-godišnji hrvatski državljanin koji je uhićen jučer rano ujutro na području općine Rakovica. Prema zatečenim prevoženim stranim državljanima postupano je sukladno Zakonu o strancima.

Koji su prekršaji?

Nakon dovršenih kriminalističkih istraživanja osumnjičena 42-godišnjakinja je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, predana pritvorskom nadzorniku PU karlovačke zbog osnovane sumnje da je počinila kazneno djelo Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma.

Zbog osnovane sumnje da je počinio isto kazneno djelo protiv 22-godišnjaka također je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Protiv okrivljenog 55-godišnjaka nadležnom općinskom sudu bit će podnesen optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o strancima.

Osim toga, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture će zbog počinjenog prekršaja iz čl. 48. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu biti proslijeđena obavijest jer 55-godišnjak nije imao odobrenje za obavljanje autotaxi prijevoza na području Karlovačke županije. Prema svim osumnjičenicima postupano je i sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

