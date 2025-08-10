Sinj u znaku šešira i lepeza: Alka bez defilea, ali s morem stila, ljepote, osmijeha i šušura

Nakon sedmodnevne odgode zbog nevremena Sinj je danas konačno dočekao svoju 310. Alku – i to u sunčanom, ali malo izmijenjenom izdanju. Umjesto klasičnog defiliranja ulicama i svečanih prijema uzvanika, ceremonijal je ove godine skraćen, no to nije umanjilo veselje ni ponos Sinjana. Grad je, unatoč visokim temperaturama, krcat ljudima.

Dame su, naravno, izvukle najbolje iz svojih ormara – lagane haljine, cvjetne uzorke i eleganciju dostojnu ovakvog događaja. Ipak, bez lepeza se gotovo nitko nije usudio doći. One lepršaju na sve strane. Muškarci i žene rame uz rame nose šešire koji ne samo da štite od sunca nego su i prava modna poslastica.

U kombinaciji s osmijesima i uzbuđenjem zbog natjecanja, gradom se širi prava ljetna, svečana energija. A tko nije stigao u Sinj, propušta šaroliku paradu stila, tradicije i dobrog raspoloženja. Kako to danas izgleda, pogledajte u našoj galeriji – i osjetite barem dio tog sinjskog šušura.

POGLEDAJTE VIDEO: Sinj se priprema za nastavak Alke: Ne dolaze ni predsjednik ni premijer!