Savez antifašista digao uzbunu: 'Mlade se oblikuje kako bi lakše prihvatili fašističke ideje'

Skupština Saveza antifašističkih boraca i antifašista (SABA) u četvrtak je zatražila od Vlade i Sabora "dosljedno djelovanje pravnog poretka" u odnosu na javnu uporabu ustaških simbola i pozdrava koji veličaju NDH te upozorila na višedesetljetnu prisutnost povijesnog revizionizma.

"Demokratska i slobodna država nije dužna niti smije biti neutralna prema ideologijama i simbolima koji napadaju upravo temelje nje same i pojedinaca koji u njoj žive'', stoji u tekstu Deklaracije o suprotstavljanju povijesnom revizionizmu u Hrvatskoj koju je SABA usvojila na redovnoj skupštini u četvrtak.

Deklaracija SABA: Antifašizam je pitanje očuvanja demokratske pristojnosti i ustavne samoodrživosti

U Deklaraciji, između ostalog, stoji i da antifašizam nije samo stvar prošlosti, nego pitanje očuvanja minimuma demokratske pristojnosti i ustavne samoodrživosti. Predsjednik SABA-e Franjo Habulin ocijenio je da je Hrvatska više od tri desetljeća izložena povijesnom revizionizmu.

"Revizija povijesti u funkciji je indoktrinacije mladih naraštaja kako bi postali pogodno tlo za širenje fašističkih ideja. S TV ekrana, polica u knjižarama, a nerijetko i saborske govornice slijevaju se bujice laži, poluistina, mržnje i predrasuda", rekao je.

Profesor sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu Hrvoje Klasić napomenuo je da škole i udžbenici mladima više nisu jedini izvori informacija, nego su to u puno većoj mjeri društvene mreže, forumi i razne javne osobe. Tezu prema kojoj su mladi ljudi neobrazovani ocijenio je netočnom.

"Mnogi od njih su obrazovani i baš zato što su obrazovani su postali proustaško orijentirani. Hoće li oni stavljati Srbe u logore i označavati Židove u nekoj budućnosti? Vjerojatno neće, ali mnogi od njih pokazuju upravo ono što su pokazivale ustaše 1941. godine. To su homofobija, rasizam, ekstremni nacionalizam i agresija, samo na jednoj drugoj razini, u drugom ambijentu i drugom kontekstu", naglasio je.

Gotovac: Povijesni revizionizam i kad laže govori staloženo i metodično, fašizacija je trend

Povijesni revizionizam je obukao odijelo i kravatu, govori mirno i vrlo sadržajno te je metodičan kada laže, ustvrdio je profesor s zagrebačkog Pravnog fakulteta Viktor Gotovac.

''Fašizacija je trend, to je TikTok. Mladi danas žive u vremenu kada je biti ustaša isto što i biti Che Guevara. Njima je umjesto Woodstocka danas predbračna čistoća. Jedan zastupnik u Europskom parlamentu je čak rekao živimo u diktaturi ljudskih prava'', kazao je. Mladi to prihvaćaju jer ne dobivaju promjene koje žele, istaknuo je Gotovac, stoga biraju one koje im se čine jednostavnije.

Zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Zvonimir Glavaš (Možemo) smatra potrebnim skrenuti pozornost na ''neprirodan, ali efikasan'' savez između liberalnog centra i tvrde desnice. ''Taj liberalni diskurs koji kaže da su to sve glupe teme ide 'ruku pod ruku' s tvrdo desničarskim diskursom, štiteći mu jedan bok i otvarajući mu manevarski prostor. O tome se sad već malo i progovara u hrvatskoj historiografiji i politologiji'', dodao je Glavaš.

Vraća se Ulica 8. svibnja?

Predsjednik Saveza udruga antifašista Grada Zagreba Vilim Matula još je jednom pozvao na povratak imena Trga maršala Tita u Zagrebu.

"Nikakav temelj ne možemo postaviti ako Tita nećemo vratiti na ono povijesno mjesto koje ima. To je bivši gradonačelnik jako dobro znao, ali ga je iz političkog oportunizama maknuo. Čujem da će vratiti Ulica 8. svibnja, svakako da je i to prijeko potrebno", rekao je Matula.

