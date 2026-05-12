Robert Erdelja je s 22 dao život za domovinu: U Strmcu je dobio ploču s imenom

U Strmcu je u utorak svečano otkrivena ploča s nazivom Ulica Roberta Erdelje, ratnog pripadnika Antiterorističke jedinice Lučko, poginulog u vojno-redarstvenoj operaciji Bljesak.

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izjavio je kako je Robert Erdelja imao samo 19 godina kada je pristupio redovima Specijalne policije. Svoj životni put završio je u vojno-redarstvenoj operaciji Bljesak s nepunih 22 godine, a Hrvatska mu je na toj žrtvi vječno zahvalna.

Podsjetivši na profesionalni i ratni put mladog specijalca, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je kako Erdelja nije čekao da netko drugi obrani Hrvatsku, nego je otišao tamo gdje je bilo najteže i najizazovnije - u SJP Alfe i ATJ Lučko, za ratni put najboljih među najboljima.

Okupljenima se zahvalio otac Mirko

Okupljenima se obratio i Mirko Erdelja, otac poginulog specijalca, koji je zahvalio svima na preimenovanja Školske ulice u Ulicu Roberta Erdelje.

Komemorativni dio programa izveli su kadeti Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik", koji su držali fotografije Roberta Erdelje i njegovih ratnih prijatelja, a posebno dirljivo bilo je čitanje „nepročitanih pisama“.

Robert Erdelja rođen je 8. rujna 1973. godine u Novoj Gradiški, a odrastao u Strmcu. U Zagrebu je završio Policijsku akademiju, nakon čega pristupa Specijalnoj jedinici policije Alfa te potom prelazi u Antiterorističku jedinicu Lučko.

Poginuo je 1. svibnja 1995. u vojno-redarstvenoj operaciji Bljesak. Posmrtno je odlikovan Redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s pozlaćenim pleterom, Spomenicom Domovinskog rata i Medaljom Bljesak.

