Porsche prodao svoje udjele: Rimac preuzima potpunu kontrolu nad Bugatti Rimac

Rimac Grupa preuzet će potpunu kontrolu nad kompanijom Bugatti Rimac nakon što Porsche proda svoje udjele konzorciju investitora predvođenom američkim HOF Capitalom, objavljeno je danas.

Ugovor o transakciji potpisan je 24. travnja 2026., a završetak se očekuje do kraja godine, nakon regulatornih odobrenja.

Bugatti Rimac osnovan je 2021. kao zajednički projekt Porschea i Rimac Grupe, pri čemu je hrvatska kompanija imala 55 posto, a Porsche 45 posto udjela. Njemački proizvođač istodobno drži i 20.6 posto u Rimac Grupi.

Detalji prodaje

Prema najavljenom dogovoru, Porsche će prodati sve svoje udjele u Bugatti Rimcu i Rimac Grupi konzorciju koji predvodi HOF Capital, investicijska tvrtka sa sjedištem u New Yorku, poznata po ulaganjima u kompanije poput SpaceX-a, OpenAI-a i Anthropica.

U konzorciju sudjeluje i BlueFive Capital kao najveći pojedinačni investitor, uz druge institucionalne ulagače iz SAD-a i Europe. Nakon zaključenja transakcije Rimac Grupa će, u partnerstvu s HOF Capitalom i BlueFive Capitalom, preuzeti potpunu kontrolu nad Bugatti Rimcem, koji je ujedno i stopostotni vlasnik Bugatti Automobilesa u Francuskoj.

HOF Capital pritom postaje najveći dioničar Rimac Grupe uz osnivača i izvršnog direktora Matu Rimca. Financijski detalji transakcije nisu objavljeni.

Porsche ostaje na core businessu

Iz Porschea su poručili da se prodajom udjela žele fokusirati na svoje osnovno poslovanje.

"Prilikom stvaranja joint venturea Bugatti Rimac, s Rimac Grupom, uspješno smo stvorili temelje za budućnost Bugatti brenda. I kao rani investitor u Rimac Grupu, Porsche je dao značajan doprinos u razvoju kompanije Rimac Technology u Tier-1 automobilsku tehnološku kompaniju.

Sada, s prodajom našeg udjela, želimo pokazati da ćemo se fokusirati na core business Porschea. Želimo zahvaliti Mati Rimcu i njegovom timu na konstruktivnoj suradnji i međusobnom povjerenju tijekom proteklih godina", rekao je izvršni direktor Porschea Michael Leiters.

Suradnja s Volkswagen se nastavlja

Mate Rimac istaknuo je da je Porsche bio ključan partner u razvoju kompanije.

"Porsche je bio naš ključan partner i iznimno smo zahvalni na njegovoj ulozi u uspostavljanju Bugatti Rimca. Sa snažnim temeljima koje je njegova podrška dala, sada imamo strukturu koja nam omogućuje da još brže ostvarujemo našu dugoročnu viziju. Radujemo se suradnji s našim novim partnerima dok ćemo s Porscheom i drugim članicama Volkswagen koncerna i dalje surađivati kao dobavljač ključnih komponenti poput baterija i pogonskih sustava", rekao je Rimac.

Bugatti simbol prestiža

Predstavnici investitora poručili su da žele nastaviti razvijati brend Bugatti.

"Više od stoljeća, Bugatti je bio brend čija tradicija i inovacija djeluju na najvišoj razini. Ponosni smo što ćemo kroz suradnju s Matom Rimcem i njegovim timom graditi novo poglavlje", rekao je suosnivač HOF Capitala Hisham Elhaddad.

"Bugatti je simbol automobilske strasti. BlueFive Capital ovoj prilici pristupa ne samo kao financijskoj transakciji, već kao partnerstvu koje će očuvati i razvijati to nasljeđe", rekao je osnivač BlueFive Capitala Hazem Ben-Gacem.

