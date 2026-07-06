Policija najavila akciju u Zagrebu: Trajat će dva dana, evo što se sve provjerava

Zagrebačka policija najavila je da će na svom području u utorak i srijedu, 7. i 8. srpnja, provesti preventivnu akciju "Nadzor vozača motocikala, mopeda, bicikala i osobnih prijevoznih sredstava" kojoj je cilj povećanje sigurnosti i sprječavanje najtežih prometnih prekršaja.

Posebnu pozornost, najavljuje PUZ, obratit će se na prekršaje poput nepropisne brzine motocikala, nekorištenja zaštitne kacige vozača i putnika na motociklima i mopedima te osobnim prijevozni, sredstvima.

Policija će paziti i na to je li vozačima isteklo važenje prometne dozvole, kao i na to jesu li vozila registrirana te upravlja li njima vozač prije stjecanja prava na vožnju, kao i upravlja li bez odgovarajuće kategorije.

Koristit će i uređaje za mjerenje razine buke

Pažnju će zagrebačka policija usmjeriti i na neisticanje odnosno nepropisno isticanje registarskih pločica te tehničku neispravnost vozila, kao i ostale prekršaje u prometu, a posebnu pozornost posvetit će i povratnicima-recidivistima u cestovnom prometu.

PUZ najavljuje i da će u provedbi akcije koristiti uređaje za mjerenje razine buke.

Kako bi bilo što manje tragičnih događaja i kako bi se sigurnost u cestovnom prometu podigla na još višu razinu, vozače i putnike u cestovnom prometu policija je pozvala da se pridržavaju zakonskih odredbi.