Pronađena mrtva beba: Neslužbeno, sumnja se u nasilnu smrt

Tijekom prošle noći, kako neslužbeno doznaje Rogotin portal, u Rogotinu, Dubrovačko-neretvanskoj županiji, pronađena je mrtva beba.

Na teren su izašle žurne službe i napravile očevid. Tijelo bebe prebačeno je na Odjel patologije Opće bolnice Dubrovnik zbog obdukcije.

Klik Ploče neslužbeno doznaje da se okolnosti događaja smatraju sumnjivima te da policija istražuje sve moguće verzije, uključujući i mogućnost nasilne smrti.

Navodno su se tijekom istrage pojavile indicije na moguću umiješanost članova uže obitelji, no službene potvrde o tome zasad nema. Mještani Rogotina potreseni su ovom tragedijom.