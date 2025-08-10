UŽAS U ROGOTINU /

Pronađena mrtva beba: Neslužbeno, sumnja se u nasilnu smrt

Pronađena mrtva beba: Neslužbeno, sumnja se u nasilnu smrt
Foto: Rtl

Više informacija će biti poznato nakon obavljenog očevida i obdukcije

10.8.2025.
12:12
danas.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Tijekom prošle noći, kako neslužbeno doznaje Rogotin portal, u Rogotinu, Dubrovačko-neretvanskoj županiji, pronađena je mrtva beba.

Na teren su izašle žurne službe i napravile očevid. Tijelo bebe prebačeno je na Odjel patologije Opće bolnice Dubrovnik zbog obdukcije.

Klik Ploče neslužbeno doznaje da se okolnosti događaja smatraju sumnjivima te da policija istražuje sve moguće verzije, uključujući i mogućnost nasilne smrti.

Navodno su se tijekom istrage pojavile indicije na moguću umiješanost članova uže obitelji, no službene potvrde o tome zasad nema. Mještani Rogotina potreseni su ovom tragedijom.

RogotinBebaDubrovnik
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UŽAS U ROGOTINU /
Pronađena mrtva beba: Neslužbeno, sumnja se u nasilnu smrt