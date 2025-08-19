Prometne nesreće diljem zemlje stvaraju gužve na cestama: Na A1 možete naletjeti na srnu

Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali između Trogira i Splita, prije raskrižja Plano u smjeru Splita vozi se usporeno u koloni, poručuju u utorak iz Hrvatskog autokluba.

Zbog prometne nesreće između Dubrovnika i Cavtata kraj naselja Čibača vozi se jednim trakom u koloni.

Zastoji su na prilazima Splitu iz smjera Kaštela te između Dubrovnika i Cavtata.

Na autocesti A2 vozi se usporedno zbog prometne nesreće između čvorova Zabok i Začretje u smjeru Zagreba.

Na naplatama nema dužih čekanja

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac vozilo je u kvaru na mostu Sava u smjeru Bregane vozi se po dvije prometne trake u koloni, a između čvora Otok Svibovski i čvora Kosnica u smjeru Bregane vozi se usporeno uz povremene zastoje.

Na A4 Goričan-Zagreb između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba vozi se usporeno uz povremene zastoje.

Na naplatnim kućicama Lučko i Demerje nema dužih čekanja.

Na autocesti A1 vozi se uz ograničenje od 40 kilometara na sat zbog srne između čvora Ogulin i čvora Brinje.

