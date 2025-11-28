Gužve bi mogle biti još veće: Počinje Advent, evo koji se dijelovi Zagreba zatvaraju za promet

U Zagrebu je sve spremno za još jedan Advent koji počinje u subotu programom otvorenja na tri lokacije u središtu grada.

Advent Zagreb najveća je adventska manifestacija u Hrvatskoj i organizacijski jedna od zahtjevnijih, u koju se intenzivno uključuju gotovo sve gradske službe. Održavat će se do 7. siječnja 2026. na mnogim lokacijama u Donjem i na Gornjem gradu.

Tijekom Adventa u gradu će na snazi biti privremena regulacija prometa. Određene zone u samom središtu grada će se privremeno zatvarati, a objavljen je detaljan raspored po ulicama.

RADNI DANI (ponedjeljak - četvrtak) od 17.00 do 23.00 sata

Zabrane prometa:

- za sva vozila osim tramvaja i stanara na:

• zapadnoj i istočnoj strani Trga Nikole Zrinskog (do Ulice Ignjata Đorđića)

• Praškoj ulici

- u Gajevu ulicu sjeverno od Berislavićeve mogu ući samo:

• taxi vozila

• vozila stanara

- dvosmjerni promet za stanare

• Berislavićeva ulica (Gajeva do Zrinjevca)

Foto: Grad Zagreb

VIKEND (petak–nedjelja) od 17.00 do 24.00 sata

Zabrana za sva vozila na:

• zapadnoj i istočnoj strani Trga Nikole Zrinskog

• Praškoj ulici

• zapadnoj strani Trga J. J. Strossmayera

• zapadnoj strani Trga kralja Tomislava (Teslina do Mihanovićeva)

- dvosmjerni promet za stanare

• Katančićeva (Gajeva do Strossmayerovog trga)

- Gajeva, Berislavićeva i Teslina

zabrana prometa osim taxi i stanara:

• Gajeva (Hebrangova do Berislavićeve)

• Berislavićeva (Gajeva do Preradovićeve)

- zabrana prometa osim stanara:

• Gajeva (Berislavićeva do Tesline)

• Teslina (Gajeva do Trga N. Zrinskog)

• sjeverna strana Trga N. Zrinskog

TAXI obavezan smjer: iz Gajeve lijevo u Berislavićevu prema Preradovićevoj.

Tramvajski promet:

• 18:00 – 23:00, moguća obustava, između Trg bana J. Jelačića i Glavnog kolodvora

(po procjeni policije)

Foto: Grad Zagreb

TURISTIČKI I JAVNI AUTOBUSI

Turistički autobusi

• ne smiju ulaziti u zone zabrane

• kreću se samo kroz zelene valove

ZET linija 150

- do 17:00 sati izmijenjena ruta:

Trg bana Josipa Jelačića → Ilica → Mesnička ulica → Ulica Tituša Brezovačkog →

Ulica Antuna Gustava Matoša → Katarinin trg → Ulica Jurja Habdelića → Opatička ulica →

Ilirski trg → Ulica Pavla Radića → Trg bana Josipa Jelačića.

Privremena stajališta:

početno - krajnje: Ulica Pavla Radića, ispred k.br 1

prolazno: Mesnička ulica, u zoni raskrižja sa Streljačkom ulicom

- od 17:00 do 22:00 sata: redovnom trasom, ali skraćeno do Ilirskog trga.

TAXI VOZILA I STAJALIŠTA

Izvan vremena zabrana – normalan režim

Za vrijeme zabrana taxi promet u zoni zabrane – nije dopušten, osim na mjestima gdje je posebno navedeno.

Stajališta:

• Starčevićev trg → radi normalno (ulaz/izlaz preko Mihanovićeve i Gajeve)

• Preradovićeva → radi normalno

• Vlaška – Europski trg → premješta se u Palmotićevu (zapadna traka, kbr. 2–4, smjer

jug)

• Gajeva → nedostupno tijekom zabrana; inače radi normalno

DOSTAVA

Za potrebe cjelodnevne dostave u pješačku zonu određena su dostavna mjesta:

• istočna strana Trga Josipa Jurja Strossmayera (prije raskrižja s Ulicom Pavla Hatza)

• istočna strana Trga kralja Tomislava (sjeverno od raskrižja sa Šenoinom ulicom)

• zapadno od raskrižja Vlaška ulica – Palmotićeva ulica

• istočno od kružnog raskrižja Vlaška – Pod Zidom – Bakačeva

• južno od kružnog raskrižja Bakačeva – Pod Zidom – Vlaška

• južna prometna traka Trga Nikole Šubića Zrinskog (istočno od stajališta za kočije)

• sjeverno od raskrižja Gajeva ulica – Ulica Nikole Tesle

• južna strana Trga Katarine Zrinske (kod stajališta za kočije)

GARAŽA BAN CENTAR (Kurelčeva)

Korisnici garaže u razdoblju od 29.11.2025. – 7.1.2026.:

ulaze u garažu: Palmotićeva → Jurišićeva → Kurelčeva → garaža

izlaze iz garaže: istom trasom natrag.

Program adventa

Svečani program otvaranja tradicionalno počinje u subotu poslijepodne na Trgu bana Jelačića kod zdenca Manduševac, oko kojeg je postavljen adventski vijenac na kojem se simbolično pali prva adventska svijeća, čime se označava ulazak u došašće i otvara ovogodišnje adventsko izdanje. Program se potom nastavlja na Trgu kralja Tomislava gdje se predvečer otvara klizalište Ledeni park uz izvedbu baletne bajke na ledu Orašar, što će se prvi puta moći pratiti na velikim LED ekranima postavljenima na sjevernoj livadi uz klizalište. Nakon toga, pale se lampice na Zrinjevcu, čime završava program otvaranja.

Program otvaranja svake godine uz čelnike Grada Zagreba i njegove turističke zajednice okupi mnoge visoke uzvanike i mnogobrojnu publiku.

Ove se godine na Advent Zagreb vraćaju programi na Gornjem gradu nakon dvije godine pauze zbog obnove mnogih lokacija i to na Strossmayerovom šetalištu uz skulpturu A.G. Matoša, u Klovićevim dvorima, parku i tunelu Grič te na drugim lokacijama.

Uz Donji grad lokacije s programima su i na Kvaternikovom trgu te na jedan dan s humanitarnim ciljem i na Kennedyjevom trgu, u organizaciji četiri srednje škole i dva učenička doma.

Ukupno će se na Adventu naći oko 140 kućica s raznom ponudom, a i ove godine Advent Zagreb jedinstvenim čini ponuda kulturnih programa i sadržaja za sve uzraste sa sedam glazbenih festivala i više od 90 koncerata. Među njima je nastup osam zborova za svečanu atmosferu Badnjaka 24. prosinca prijepodne na Trgu bana Jelačića, gdje će 14. prosinca biti i tradicionalni koncert "Želim život" Zaklade Ana Rukavina.

Održat će se i jubilarna 10. kostimirana utrka Zagreb Advent Run 14. prosinca u podne sa nekoliko tisuća trkača, a u sve su uključena i kazališta, poput HNK i Male scene te drugih, gotovo svi gradski i privatni muzeji s platforme “Museums, Maybe”, prolaz Oktogon i Obrtnički, hotelske terase te mnoge ulice i trgovi s posebnim programima i adventskim uređenjem.

POGLEDAJTE VIDEO: Jedna reklama podijelila je građane: Zagrebački Zrinjevac ili splitske Prokurative?