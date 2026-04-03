Kaos na autocestama popušta, ali bura stvara nove probleme: Evo gdje se ne može voziti

Nakon gužvi koje su se stvarale na A1 zbog prometne nesreće, HAK je objavio najnovije informacije i naveo da su za sav promet otvorene autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, autocesta A6 Rijeka-Zagreb te A7 Rupa-Rijeka.

Upozoravaju da u priobalju, osobito na podvelebitrskom području, puše olujna bura te su zabrane su za pojedine skupine vozila.

Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, osobito na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik između naplate Lučko i čvora Bosiljevo II u smjeru mora, a zastoji i kolone su na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom na izlazu iz Hrvatske zabilježena su duža čekanja u prometu putničkih i teretnih vozila.

IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI:

A1 Zagreb-Split-Dubrovnik otvorena je za sve skupine vozila

STARO:

U priobalju puše olujna, a podno Velebita orkanska bura (zabrane su za pojedine skupine vozila, opširnije niže u izvješću), priopćili su iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, osobito na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora, zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Buzin i Zagreb istok u smjeru Lipovca te Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera gdje se vozi u kolonama u pokretu uz povremene zastoje.

Duža čekanja na graničnim prijelazima

Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom na izlazu iz Hrvatske zabilježena su duža čekanja u porometu putničkih i teretnih vozila.

Objavili su i detalje o izvanrednom prometnom događaju:

Autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje otvorena je samo za osobna vozila. Obilazak za ostale skupine je čvor Benkovac (A1)-DC59-Kistanje-DC1-Knin-Gračac-DC50-čvor Sveti Rok (A1)

Otok Pag: Paškim mostom promet je moguć samo za osobna vozila, trajektna linija Prizna-Žigljen plovi

Kolona vozila na autocesti A3 između čvora Rugvica i čvora Otok Svibovski u smjeru Lipovca je oko 3 km. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h

Kolona teretnih vozila pred GP Bajakovo u smjeru Srbije je oko 7 km, a osobnih oko 1 km.

Kamioni s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i obrnuto mogu voziti autocestom A1 do čvora Sveti Rok i dalje državnim cestama čvor Benkovac (A1)-DC59-Kistanje-DC1-Knin-Gračac-DC50-čvor Sveti Rok (A1) ili državnom cestom DC1 Karlovac-Knin-Split.

Ranije su izvijestili da se dogodila prometna nesreća je na autocesti A1 između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru Dubrovnika što je uzrokovalo stvaranje višekilometarskih kolona vozila.

