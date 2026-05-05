Profesor o potresu koji je probudio Slavonce: 'Bojim se da bi nas nešto moglo iznenaditi'

Stanovnike Osijeka, Baranje i okolice noćas je razbudilo podrhtavanje od 4,1 stupnja po Richteru. Profesor građevine na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu u Osijeku Davorin Penava ističe da potresi u Slavoniji i Baranji znaju iznenaditi i uglavnom su niži od dva ili tri stupnja po Richteru. No, ako se jednom dogodio jači, lako se može ponoviti, prenosi SiB.

Ipak napominje da se vrijeme potresa ne može predvidjeti. “Otkako postoji mreža potresa oni su učestaliji i to u proteklih pet godina. Svakako pobuđuju pažnju i ne treba ih shvatiti olako. Iako nisu oštećujući, daju naznake nekakvih pomicanja i zbivanja. Hoće li to biti uvod u nešto jače, teško je reći“, potvrđuje profesor Penava.

Seizmografi seizmološke službe u noći u utorak zabilježili su prilično jak potres 30 kilometara sjeverno-sjeveroistočno od Osijeka na području Kopačkog rita. Intenzitet u epicentru procijenjen je na V stupnjeva Europske makroseizmičke ljestvice (EMS), navodi Seizmološke služba.

'Moglo bi nas izenenaditi'

Iako je podrhtavanje bilo jako, potres nije najjači koji je pogodio istok Hrvatske. U Đakovštini se pamti potres iz 1964. godine od 5,6 po Richteru, te podrhtavanje od 4,5 stupnjeva u Baranji iz 1920. godine.

Ukupno 11 seizmografa na tamošnjem području dio je dio Edukacijske mreže seizmografskih postaja Istočne Slavonije, koja je primljena u FSDN International Federation of Digital Seizmograph Networks.

Profesor pojašnjava da je osmišljenja u razvijena u suradnji s Geofizičkim odsjekom PMF-a i Seizmološke službe. Penava je pokrenuo inicijativu za mrežom u istočnoj Slavoniji, koja služi za prikupljanje dostupnih podataka u slučaju potresa.

A može li potres opet zatresi i koje su šanse za to? “U posljednje vrijeme su se počeli pojavljivati i nisu izraženi i jaki, no bojim se da bi nas nešto moglo iznenaditi“, kaže Penava. Ističe da bi budući potresi kakvih je bilo u povijesti mogli oštetiti povijesne građevine i krhkije slavonske i baranjske kuće.

Pritom naglašava važnost reakcije u slučaju oštećenja te koliko su spremne bolnice i hitne službe. S obzirom na to da je u Baranji pa i u Slavoniji dosta tradicijske gradnje, mišljenja je da u slučaju potresa i prekida mreža službe trebaju pokazati spremnost, a profesor vjeruje da je imaju.

POGLEDAJTE VIDEO: Jedan od simbola potresa: Nakon šest godina, otkrivamo kada bi ponovno mogla biti otvorena za vjernike