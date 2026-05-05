Potres od 4,1 po Richteru pogodio istok Hrvatske: 'Mislila sam da je bomba'

Seizmološka služba Republike Hrvatske zabilježili je potres u utorak u 2.35 sati, s epicentrom oko 30 kilometara sjeverno-sjeveroistočno od Osijeka, na području Kopačkog rita.

Magnituda potresa iznosila je 4.1 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na V stupnjeva EMS ljestvice. Potres se osjetio na širem području istočne Hrvatske.

Potres se osjetio na širem području istočne Hrvatske, a najbliža veća mjesta epicentru bili su Zmajevac (7,6 km) i Batina (9 km). Podrhtavanje je registrirano i s druge strane državnih granica – epicentar se nalazio oko 61 kilometar istočno-jugoistočno od mađarskog Pečuha te oko 17 kilometara zapadno-jugozapadno od srpskog Sombora.

Foto: emsc

Snažan potres probudio istok Hrvatske i Vojvodinu

Na aplikaciji Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC) građani su prijavili potres. "Buka. Lagana trešnja par sekundi. Probudilo me", piše jedan građanini Zmajevca.

"Zatresla se terasna vrata i radijator, mačka skočila iz sna sekundu ranije, ali ostala na krevetu." "Probudio me, krevet se tresao."

"Osjetio sam ga 5 sekundi, bilo je kao da vlak prolazi pored mene." Nema štete. Cijela kuća se zatresla kao da se auto zabio u nju. Osjetio/la sam dva manja naknadna podrhtavanja oko 10 minuta kasnije", stoji u komentarima.

"Probudilo nas je. Ormar se tresao. Bilo je strašno, ali vrlo kratko." "Jak potres. Osjetio se na trećem spratu kao da smo pored šina od voza. Desetak sekundi, škripali prozori, ormari". "Prvi u životu, a imam 60 godina. Uplašila se, mislila bomba", pišu korisnici EMSC-a iz susjedne Vojvodine.

