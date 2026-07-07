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NAPADAČ IZ ČAKOVCA /

Procurilo kako su policajci nagovorili Trninića da se preda: Došao je bez odvjetnika

Procurilo kako su policajci nagovorili Trninića da se preda: Došao je bez odvjetnika
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Foto: RTL Danas/screenshot/Net.hr/čitatelj

Policija je nakon pucnjave pokrenula opsežnu potragu za 42-godišnjakom, koji se prema neslužbenim informacijama nalazio i izvan Hrvatske

7.7.2026.
12:20
danas.hr
RTL Danas/screenshot/Net.hr/čitatelj
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Danijel Trninić (42), kojeg se sumnjiči da je u Čakovcu upucao dvojicu mladića, uhićen je u utorak ujutro, a portal eMedjimurje neslužbeno je doznao detalje koji su tome prethodili.

Do pucnjave je došlo u subotu na parkiralištu u centru Čakovca, a ranjena su dvojica mladića, 22-godišnjak i 28-godišnjak iz Gornjeg Međimurja. Obojica su zadobila teške ozljede te su morali ići na operaciju, nakon koje se nalaze u fazi oporavka. 

Prema neslužbenim informacijama, motiv sukoba koji je završio pucnjavom povezuje se s drogom, no policija i dalje provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti i slučaja. Prema informacijama koje neslužbeno doznaje eMedjimurje, jedan od ranjenih mladića od ranije je poznat policiji zbog niza ozbiljnih prometnih prekršaja.

Policija je ubrzo krenula u potragu za osumnjičenim Trninićem, muškarcem iz Siska koji se nedavno doselio u Čakovec. I on je od ranije poznat policiji zbog kaznenih djela povezanih s proizvodnjom i prodajom droge. Tako je u susjednoj Bosni i Hercegovini jedno vrijeme boravio u zatvoru nakon uhićenja u akciji "Unikat", u kojoj je otkriven laboratorij i ilegalna proizvodnja marihuane, a slučaj je tada završio i u tamošnjim nacionalnim medijima.

Pritisak preko ljudi povezanih s kriminalnim miljeom 

Prema neslužbenim informacijama, jedno vrijeme se nalazio i izvan Hrvatske. S obzirom na to da je bio naoružan i opasan, građanima se savjetovalo da mu se ne približavaju. 

Portal eMedjimurje neslužbeno javlja da su međimurski policajci, kao i kriminalistička policija, istraživali njegove kontakte. Obavili su razgovore s brojnim osobama iz njegova kruga poznanika. Pritisak da se preda pokušali su izvršiti i preko ljudi povezanih s kriminalnim miljeom.

Portal također neslužbeno doznaje da su mu policajci pretražili stan u Čakovcu i unutra pronašli veću količinu droge. 

Neslužbeno se doznaje kako se Trninić, prema prethodno dogovorenom vremenu i lokaciji s kriminalističkom policijom, sam predao Policijskoj upravi međimurskoj u Čakovcu, odnosno bez prisutnosti odvjetnika.

čakovecDanijel TrninićPucnjava
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