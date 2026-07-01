Prevaranti glume korisničku podršku i banke: Policija upozorava građane

Posljednjih je dana PU dubrovačko-neretvanska zaprimila više prijava građana koji su ostali bez novca nakon računalnih prijevara.

U jednom slučaju prevaranti su se koristili popularnom aplikacijom za novčane transakcije, koju građani često koriste za beskontaktno plaćanje i slanje novca. Žrtve je kontaktirala osoba koja se predstavila kao djelatnik korisničke podrške i zatražila podatke bankovnih kartica.

Nakon toga građani su primili "push" obavijest u aplikaciji, misleći da se njome potvrđuju kao stvarni korisnici računa. Umjesto toga, nesvjesno su odobrili transakcije kojima im je s računa skinut značajan iznos novca.

Prevaranti pritom često tvrde da postoji problem s računom, da su primijećene sumnjive transakcije ili da je novac ugrožen.

U drugom slučaju građani su zaprimili SMS poruke za koje su vjerovali da dolaze od njihove banke. U porukama se od njih tražilo da putem poveznice ažuriraju aplikaciju mobilnog bankarstva.

Nakon što su otvorili poveznicu, upisali su osobne podatke i podatke s bankovne kartice. Ubrzo nakon toga s njihovih bankovnih računa skinut je novac.

Upozorenja policije

Iz policije upozoravaju građane da ne nasjedaju na pozive osoba koje se predstavljaju kao djelatnici banaka ili drugih novčarskih ustanova i traže hitne uplate, podatke o karticama ili potvrde transakcija.

Posebno upozoravaju i na poruke koje izgledaju kao da ih šalje banka, a u kojima se nalaze poveznice za "ažuriranje" aplikacija ili računa. Takve poveznice mogu voditi na lažne stranice kojima je cilj krađa podataka.

Građanima se savjetuje da nepoznatim osobama nikada ne daju broj kartice, PIN, token kodove, lozinke ni druge povjerljive podatke.

Više informacija o različitim oblicima internetskih prijevara te savjete kako se zaštiti možete pronaći na internetskim stranicama policije, Web Heroj i na YouTube kanalu MUP-a.