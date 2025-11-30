Planulo političarevo imanje, šteta je ogromna: 'Mislim da je požar podmenut, ovo je poruka'

Požar je izbio oko 17 sati u subotu na imanju karlovačkog političara i aktivista Mile Sokolića, javlja KAportal.

Vatrogasci i policija pojurili su na teren u karlovačkoj četvrti Turanj, ali nisu uspjeli značajnije obuzdati vatrenu stihiju.

Drveni gospodarski objekt u potpunosti je izgorio, a planule su i dvije traktorske prikolice i nekoliko metara drva koje je Sokolić tamo držao.

'Ovo shvaćam kao poruku'

Sokolić je u razgovoru za KAportal istaknuo da smatra kako je požar podmetnut. "Tamo nema struje niti sam držao išta zapaljivo", objasnio je Sokolić.

Na pitanje sumnja li na nekoga, Sokolić je naveo da nema ideju tko bi mogao stajati iza buktinje, ali poručuje da ovaj čin shvaća kao poruku.

U trenutku izbijanja požara nije bio kod kuće - otišao je u trgovinu i kod prijatelja. "Kad sam dolazio kući, vidio sam vatru. Tada je susjeda zvala vatrogasce i policiju, ali sve se brzo odigralo i sve je izgorjelo", prisjeća se Sokolić.

Tko je Sokolić?

Podsjetimo, Mile Sokolić nekada je bio vrlo aktivan u politici. Na posljednjim izborima bio je kandidat za gradonačelnika Karlovca ispred stranke Hoćemo pravedno, ali je ipak odlučio povući kandidaturu. Društveni aktivizam sada je pak zamijenio poljoprivredom.

Pažnju javnosti privukao je kaznenom prijavom protiv "nepoznatih osoba uključenih u neovlašteni nadzor u civilnim i službenim vozilima s policijskim oznakama Republike Hrvatske". U njoj je tvrdio da ga uhode HDZ i policija. Karlovački tužitelji prijavu su odbacili kao neosnovanu.

Oglasila se policija

O požaru se oglasila i Policijska uprava Karlovačka. "U požaru drvenog gospodarskog objekta na području Turnja u vlasništvu 63-godišnjaka izgorjele su dvije traktorske prikolice, ogrjevna drva i drvena građa", navela je policija, a prenosi KAportal.

Dodali su da će na licu mjesta obaviti očevid i pokušati rasvijetliti sve okolnosti događaja. Navode da materijalna šteta iznosi 10 tisuća eura.

