Drama u centru Rijeke: Planulo potkrovlje zgrade, vatra zahvatila više stanova

U centru Rijeke, u Zanonovoj 1 izbio je veliki požar u potkrovlju stambene zgrade, a zahvatio je nekoliko stanova, javlja Novi list. Kako neslužbeno doznaju, radilo se o stanovima za najam.

Vatrogasci su dojavu dobili oko dva sata u noći. Zapovjednik smjene riječke Javne vatrogasne postrojbe Dino Škamo za Novi listi je izjavio da je u trenutku dolaska vatrogasaca na intervenciju požar već bio u razbuktaloj fazi te se krenulo gasiti i iznutra i izvana. Istovremeno su vatrogasci krenuli u pretragu stanova, kako bi provjerili nalaze li se unutra u opasnosti neki od stanara. Srećom stanovi su bili prazni.

Vatrogasci na terenu

U ovim trenucima još uvijek traje dogašivanje na terenu, zato što je u zahvaćenim stanovima bilo jako puno lako zapaljivog materijala, primjerice, knaufa, a i sami stropovi su spušteni što omogućuje lakše "zavlačenje" vatre.

Borbu vatrogasaca za vatrenom buktinjom opisala je Riječanka koja se u tom trenutku našla na mjestu događaja. Za Novi list ispričala je kako je jako ružno bilo za vidjeti da plamena buktinja probija van iz krova, dim dizao visoko u zrak, te da se pribojavala da je netko ugrožen u potkrovlju.

"Vatrogasci su stvarno jako brzo stigli tu u ulicu, ušli u zgradu, a kasnije sam vidjela i kako s autoljestvi gase požar. Važno je da nitko nije nastradao", rekla je.

