Katastrofalne poplave odnijele još života: 'Ostajemo bez potrepština i hrane'
Foto: Profimedia

Tajlandska vlada je u priopćenju izjavila da je 87 osoba poginulo u poplavama u osam južnih pokrajina,a da je ukupno pogođeno preko 3,5 milijuna ljudi

28.11.2025.
9:02
Hina
Profimedia
Broj poginulih u poplavama koje su u petak pogodile jugoistočnu Aziju je porastao na najmanje 161. Regionalne vlasti nastoje spasiti zaglavljene osobe, obnoviti opskrbu električnom energijom i telekomunikacije te koordinirati spasilačke napore dok se voda počela povlačiti.

Veliki dijelovi Indonezije, Malezije i Tajlanda su pogođeni jednotjednom obilnom kišom i rijetkom tropskom olujom koja se formirala u Malajskom prolazu.

Dodatnih 46 ljudi je poginulo zbog ciklona u Šri Lanci, izjavile su vlasti.

Visoke brojke u Indoneziji

Na teško pogođenom indonezijskom otoku Sumatri, potvrđeno je da su do petka ujutro smrtno stradale 52 osobe, rekao je Abdul Muhari, glasnogovornik indonezijske službe za katastrofe.

U regiji Padang Pariaman na Sumatru, gdje su preminule ukupno 22 osobe, stanovnici su se suočili s razinom vode od najmanje metra i do njih spasilačke ekipe u petak još nisu doprle.

"Ostajemo bez potrepština i hrane", kazao je 40-godišnji stanovnik Muhammad Rais koji je bio prisiljen preseliti se na drugi kat svoje kuće u četvrtak kako bi pobjegao od brzo rastuće vode.

Više od 3,5 milijuna ljudi pogođeno

Telekomunikacijski sustav nije funkcionirao u nekim dijelovima otoka, a vlasti su radile na obnavljanju opskrbe električnom energijom i čišćenju cesta blokiranih klizištima.

Tajlandska vlada je u priopćenju izjavila da je 87 osoba poginulo u poplavama u osam južnih pokrajina,a da je ukupno pogođeno preko 3,5 milijuna ljudi.

U Maleziji, gdje su potvrđene smrti dvije osobe, tropska oluja Senyar je došla na tlo oko ponoći i otada je oslabila. Meteorološke vlasti su najavile obilnu kišu i vjetrove te upozorile da bi nemirno more moglo predstavljati rizik za manje brodove.

Ukupno 30.000 evakuiranih osoba je u skloništima, što je manje nego u četvrtak kada ih je tamo bilo 34.000.

AzijaTajlandMalezijaIndonezijaPoplave
najčitanije
