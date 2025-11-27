FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PARALIZA NA ŠRI LANKI /

Pogodila ih potpuna kataklizma, ovo je ekstremno: Više od 30 mrtvih, a 14 ih je nestalo

Pogodila ih potpuna kataklizma, ovo je ekstremno: Više od 30 mrtvih, a 14 ih je nestalo
×
Foto: Ishara S. Kodikara/afp/profimedia

Broj poginulih porastao je na 31 od prošlog tjedna, kada se Šri Lanka počela boriti s ekstremnim vremenskim uvjetima. Obilne kiše tijekom vikenda izazvale su kaos poplavivši kuće, polja i ceste

27.11.2025.
10:12
Andrea Vlašić
Ishara S. Kodikara/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Putnički vlakovi su zaustavljeni i ceste su zatvorene u dijelovima Šri Lanke gdje su klizišta i poplave izazvane obilnim kišama prouzročile više od 30 smrtnih slučajeva, priopćili su dužnosnici u četvrtak.

Vladin centar za upravljanje katastrofama rekao je da se 18 prijavljenih smrtnih slučajeva dogodilo u planinskim područjima Badulle i Nuwara Eliye na plantažama čaja, oko 300 kilometara istočno od glavnog grada Colomba, piše ABC news.

Još 14 ljudi vodilo se kao nestalo zbog klizišta u istim područjima, navodi centar.

Broj poginulih raste

Broj poginulih porastao je na 31 od prošlog tjedna, kada se Šri Lanka počela boriti s ekstremnim vremenskim uvjetima. Obilne kiše tijekom vikenda izazvale su kaos poplavivši kuće, polja i ceste.

Mnoga akumulacijska jezera i rijeke su se izlile, što dodatno blokira ceste. Neke ključne ceste koje povezuju pokrajine su zatvorene, rekli su dužnosnici.

Vlasti su zaustavile vlakove u nekim područjima planinskih regija nakon što su kamenje, blato i drveće pali na tračnice, a lokalna televizija prikazala je radnike koji uklanjaju ostatke. U nekim su područjima poplave prekrile tračnice.

Potreba za evakuacijom

Lokalna televizija prikazala je mornarička vozila koja prevoze stanovnike te automobil koji je bujica odnijela u blizini istočnog grada Ampare, oko 412 kilometara istočno od Colomba.

Ekstremni vremenski uvjeti pogodili su oko 4.000 obitelji, navodi centar.

POGLEDAJTE VIDEO: Antropolog otkrio otkud su došli Hrvati - i ne - nisu iz Irana

VlakoviCesteŠri LankaKatastrofaPoplava
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PARALIZA NA ŠRI LANKI /
Pogodila ih potpuna kataklizma, ovo je ekstremno: Više od 30 mrtvih, a 14 ih je nestalo