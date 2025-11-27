Pogodila ih potpuna kataklizma, ovo je ekstremno: Više od 30 mrtvih, a 14 ih je nestalo
Putnički vlakovi su zaustavljeni i ceste su zatvorene u dijelovima Šri Lanke gdje su klizišta i poplave izazvane obilnim kišama prouzročile više od 30 smrtnih slučajeva, priopćili su dužnosnici u četvrtak.
Vladin centar za upravljanje katastrofama rekao je da se 18 prijavljenih smrtnih slučajeva dogodilo u planinskim područjima Badulle i Nuwara Eliye na plantažama čaja, oko 300 kilometara istočno od glavnog grada Colomba, piše ABC news.
Još 14 ljudi vodilo se kao nestalo zbog klizišta u istim područjima, navodi centar.
Broj poginulih raste
Broj poginulih porastao je na 31 od prošlog tjedna, kada se Šri Lanka počela boriti s ekstremnim vremenskim uvjetima. Obilne kiše tijekom vikenda izazvale su kaos poplavivši kuće, polja i ceste.
Mnoga akumulacijska jezera i rijeke su se izlile, što dodatno blokira ceste. Neke ključne ceste koje povezuju pokrajine su zatvorene, rekli su dužnosnici.
Vlasti su zaustavile vlakove u nekim područjima planinskih regija nakon što su kamenje, blato i drveće pali na tračnice, a lokalna televizija prikazala je radnike koji uklanjaju ostatke. U nekim su područjima poplave prekrile tračnice.
Potreba za evakuacijom
Lokalna televizija prikazala je mornarička vozila koja prevoze stanovnike te automobil koji je bujica odnijela u blizini istočnog grada Ampare, oko 412 kilometara istočno od Colomba.
Ekstremni vremenski uvjeti pogodili su oko 4.000 obitelji, navodi centar.
